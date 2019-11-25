Омский симфонический оркестр презентовал новые музыкальные инструменты

ОМСК, 25 ноя – РИА Новости. Омский симфонический оркестр в рамках открытия музыкального фестиваля "Белая симфония" презентовал новые инструменты, средства на которые были выделены из федерального бюджета, сообщает в понедельник правительство Омский симфонический оркестр в рамках открытия музыкального фестиваля "Белая симфония" презентовал новые инструменты, средства на которые были выделены из федерального бюджета, сообщает в понедельник правительство Омской области

Омская филармония официально дала старт зимнему музыкальному фестивалю "Белая симфония", который приурочен к 80-летию учреждения. В концерте-открытии слушателям презентовали новые инструменты оркестра, приобретенные благодаря федеральному финансированию.

"Выделение финансирования в размере 60 миллионов рублей - это феноменальное событие, потому что никогда ранее региональный оркестр не получал субсидии на музыкальные инструменты из федерального бюджета. Поэтому наша огромная благодарность и восхищение правительству Омской области и лично губернатору Александру Буркову ", - приводятся в сообщении слова художественного руководителя и главного дирижера Омского академического симфонического оркестра Дмитрия Васильева.

Он сообщил, что на выделенные деньги оркестр приобрел 76 музыкальных инструментов, среди них 48 духовых, 12 струнных, 16 ударных. Более того, в прошлом году в рамках акции "Гобой для большого оркестра" был приобретен гобой французской фирмы Loree для концертмейстера группы.