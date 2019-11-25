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РИА Новости

Омский симфонический оркестр презентовал новые музыкальные инструменты

12:22 25.11.2019
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© Фото : Pixabay License/PilotBrentСкрипка
Скрипка
© Фото : Pixabay License/PilotBrent
ОМСК, 25 ноя – РИА Новости. Омский симфонический оркестр в рамках открытия музыкального фестиваля "Белая симфония" презентовал новые инструменты, средства на которые были выделены из федерального бюджета, сообщает в понедельник правительство Омской области.
Омская филармония официально дала старт зимнему музыкальному фестивалю "Белая симфония", который приурочен к 80-летию учреждения. В концерте-открытии слушателям презентовали новые инструменты оркестра, приобретенные благодаря федеральному финансированию.
"Выделение финансирования в размере 60 миллионов рублей - это феноменальное событие, потому что никогда ранее региональный оркестр не получал субсидии на музыкальные инструменты из федерального бюджета. Поэтому наша огромная благодарность и восхищение правительству Омской области и лично губернатору Александру Буркову", - приводятся в сообщении слова художественного руководителя и главного дирижера Омского академического симфонического оркестра Дмитрия Васильева.
Он сообщил, что на выделенные деньги оркестр приобрел 76 музыкальных инструментов, среди них 48 духовых, 12 струнных, 16 ударных. Более того, в прошлом году в рамках акции "Гобой для большого оркестра" был приобретен гобой французской фирмы Loree для концертмейстера группы.
Томограф
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Программа концерта специально была сформирована таким образом, чтобы продемонстрировать звучание новых инструментов. Она стартовала с "Путеводителя по оркестру" Перселла, чтецом выступил заслуженный артист России Сергей Оленберг. Затем игрой Анны Кислицыной (Россия-США) был презентован новый клавесин, он звучал как сольно, так и с оркестром. Второе отделение представляло собой калейдоскоп произведений, где звучали дуэты, квартеты, соло – таким образом, удалось раскрыть индивидуальное звучание каждого инструмента.
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