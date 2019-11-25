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РИА Новости

Робостанция на ВДНХ покажет новогоднее шоу "Элементарная елка 2.0"

12:19 25.11.2019
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© Фото : пресс-служба РобостанцииРобостанция на ВДНХ покажет новогоднее шоу "Элементарная елка 2.0"
Робостанция на ВДНХ покажет новогоднее шоу Элементарная елка 2.0
© Фото : пресс-служба Робостанции
МОСКВА, 25 ноя - Пресс-служба Робостанции. На Робостанции с 21 декабря по 7 января можно будет посетить новогоднее научно-познавательное, а также развлекательные шоу для всей семьи. Это современная интерактивная сказка "Как круто быть ученым и изобретателем!" от Корпорации роботов.
По сюжету, в канун Нового года в главной лаборатории новейших подарков на "Робостанции" разгорается конфликт между профессором Фаером и профессором Сноу. Помощники Деда Мороза не могут решить, чьи подарки лучше. Атмосфера настолько накалена, что их спор может поставить под угрозу таблицу Менделеева! А без неё ни новых изобретений, ни новых подарков. Во время всего шоу детям предстоит активно помогать Деду Морозу, разгадывая научные загадки.
"Элементарная елка 2.0" – это возможность удивиться и поверить в научные чудеса, открыть для себя что-то новое и весело, с пользой провести время и встретить новый год ярко. Сценарий шоу создан при помощи искусственного интеллекта, а научные спецэффекты никого не оставят равнодушным.
© Фото : пресс-служба РобостанцииРобостанция на ВДНХ покажет новогоднее шоу "Элементарная елка 2.0"
Робостанция на ВДНХ покажет новогоднее шоу Элементарная елка 2.0
© Фото : пресс-служба Робостанции
Робостанция на ВДНХ покажет новогоднее шоу "Элементарная елка 2.0"
"Элементарная елка 2.0" - это самый необычный формат новогоднего представления, а также это роболаборатория инженерных подарков для разных возрастов, занимательные игровые экскурсии на тему цифрового будущего и инженерных профессий, специальное зимние роборазвлечение: РОБОХОККЕЙ, а также рождественская робоярмарка.
Такой формат новогоднего шоу подойдет для всех, кто хочет провести праздники необычно!
Сайт: робостанция.рф. Контакт для СМИ: Жуковская Алеся – 89162186138.
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