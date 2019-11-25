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РИА Новости

Наряды отечественных дизайнеров показали на Неделе моды в Крыму

20:09 25.11.2019
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В Ялте в отеле "Вилла Елена" на прошедших выходных прошла Крымская Неделя моды. Свои новые коллекции одежды и белья представили известные российские дизайнеры. Их продемонстрировали 45 моделей из Краснодара, разных городов Крыма и из Москвы. Звездными гостями показа стали певец Danko и DJ Мария Силуянова.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Модели продемонстрировали нижнее белье из коллекции бутиков европейских дизайнеров. Комплекты, в которых сочетался нежно розовый и черный цвета, шелк и кружево, дополнили экстравагантные головные уборы — шляпы с вуалью.

Модели демонстрируют нижнее белье из коллекции бутиков европейских дизайнеров на Крымской неделе моды в отеле Villa Elena в Ялте
1 из 12

Модели продемонстрировали нижнее белье из коллекции бутиков европейских дизайнеров. Комплекты, в которых сочетался нежно розовый и черный цвета, шелк и кружево, дополнили экстравагантные головные уборы — шляпы с вуалью.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Бренд Lapin & Pobedincev показал купальные костюмы в дерзком молодежном стиле. Дизайнеры не побоялись использовать в коллекции смелые и неожиданные сочетания цветов и аксессуаров.

Модель демонстрирует одежду из коллекции дизайнеров Lapin & Pobedincev на Крымской неделе моды в отеле Villa Elena в Ялте
2 из 12

Бренд Lapin & Pobedincev показал купальные костюмы в дерзком молодежном стиле. Дизайнеры не побоялись использовать в коллекции смелые и неожиданные сочетания цветов и аксессуаров.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Гуляя по пляжу прохладным вечером, можно накинуть поверх купальника расписанную джинсовую куртку и дополнить образ меховой ярко розовой кепкой с забавными кроличьими ушами.

Модель демонстрирует одежду из коллекции дизайнеров Lapin & Pobedincev на Крымской неделе моды в отеле Villa Elena в Ялте
3 из 12

Гуляя по пляжу прохладным вечером, можно накинуть поверх купальника расписанную джинсовую куртку и дополнить образ меховой ярко розовой кепкой с забавными кроличьими ушами.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Уши явно в тренде у дизайнеров Lapin & Pobedincev. Они вполне могут стать частью образа в стиле панк, сочетаясь с черной кожаной курткой с рисунком под граффити.

Модель демонстрирует одежду из коллекции дизайнеров Lapin & Pobedincev на Крымской неделе моды в отеле Villa Elena в Ялте
4 из 12

Уши явно в тренде у дизайнеров Lapin & Pobedincev. Они вполне могут стать частью образа в стиле панк, сочетаясь с черной кожаной курткой с рисунком под граффити.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В качестве аксессуара к платью-сетке, искрящемуся блестками, дизайнеры Ирина Марчук и Эльвира Гасанова советуют выбрать массивные кольца в тон наряду.

Модель демонстрирует одежду из коллекции бутика дизайнерской одежды Blossom дизайнеров Ирины Марчук и Эльвиры Гасановой на Крымской неделе моды в отеле Villa Elena в Ялте
5 из 12

В качестве аксессуара к платью-сетке, искрящемуся блестками, дизайнеры Ирина Марчук и Эльвира Гасанова советуют выбрать массивные кольца в тон наряду.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Программа показа тщательно спланирована как спектакль. Модели ждут своего выхода в гримерной, где можно передохнуть и поправить макияж.

Модели перед показом одежды в гримерной на Крымской неделе моды в отеле Villa Elena в Ялте
6 из 12

Программа показа тщательно спланирована как спектакль. Модели ждут своего выхода в гримерной, где можно передохнуть и поправить макияж.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Дизайнер Александра Федзюкевич предлагает сочетать джемпер с принтом, изображающим Айрис Баррель Апфель — знаменитую американскую возрастную модель — с ассиметричной черной юбкой на пуговицах.

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Александры Федзюкевич в отеле Villa Elena в Ялте
7 из 12

Дизайнер Александра Федзюкевич предлагает сочетать джемпер с принтом, изображающим Айрис Баррель Апфель — знаменитую американскую возрастную модель — с ассиметричной черной юбкой на пуговицах.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Некоторые посетители на Крымской Неделе Моды привлекали внимание фотографов едва ли не больше, чем модели в дизайнерских нарядах.

Посетительница во время показа одежды на Крымской неделе моды в отеле Villa Elena в Ялте
8 из 12

Некоторые посетители на Крымской Неделе Моды привлекали внимание фотографов едва ли не больше, чем модели в дизайнерских нарядах.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Очень женственный комплект белья из коллекции бутиков европейских дизайнеров: благородный розовый атлас, жемчужное колье, классические черные лодочки и высокая оригинальная шляпка.

Модель демонстрирует нижнее белье из коллекции бутиков европейских дизайнеров на Крымской неделе моды в отеле Villa Elena в Ялте
9 из 12

Очень женственный комплект белья из коллекции бутиков европейских дизайнеров: благородный розовый атлас, жемчужное колье, классические черные лодочки и высокая оригинальная шляпка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Теплые и стильные свитера, джемперы и пиджаки из новой коллекции марки By Che телеведущей Анфисы Чеховой и Кати Быковой — самая актуальная одежда в наступающие холода.

Модели демонстрируют одежду из новой коллекции марки By Che телеведущей Анфисы Чеховой и Кати Быковой в отеле Villa Elena в Ялте
10 из 12

Теплые и стильные свитера, джемперы и пиджаки из новой коллекции марки By Che телеведущей Анфисы Чеховой и Кати Быковой — самая актуальная одежда в наступающие холода.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Черное короткое платья с запахом — это классика. Но в этой модели из коллекции Московского дизайнерского арт-проекта DariaGio строгий образ решили разбавить интересными рукавами с разрезами от плеча, дополнить цветным шелковым платком и комплектом из массивного колье и браслета.

Модель демонстрирует одежду из коллекции Московского дизайнерского арт-проекта DariaGio на Крымской неделе моды в отеле Villa Elena в Ялте
11 из 12

Черное короткое платья с запахом — это классика. Но в этой модели из коллекции Московского дизайнерского арт-проекта DariaGio строгий образ решили разбавить интересными рукавами с разрезами от плеча, дополнить цветным шелковым платком и комплектом из массивного колье и браслета.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Платье пудрового цвета с серебряной вышивкой из коллекции Princess`s Dress салона свадебной и вечерней моды "Принцесса" выглядит по-королевски величественно и в то же время женственно. Образ дополняет белоснежная меховая накидка.

Модель демонстрирует одежду из коллекции Princess`s Dress салона свадебной и вечерней моды Принцесса на Крымской неделе моды в отеле Villa Elena в Ялте
12 из 12

Платье пудрового цвета с серебряной вышивкой из коллекции Princess`s Dress салона свадебной и вечерней моды "Принцесса" выглядит по-королевски величественно и в то же время женственно. Образ дополняет белоснежная меховая накидка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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КультураСтиль жизниФото - КультураКрым
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