Наряды отечественных дизайнеров показали на Неделе моды в Крыму

Черное короткое платья с запахом — это классика. Но в этой модели из коллекции Московского дизайнерского арт-проекта DariaGio строгий образ решили разбавить интересными рукавами с разрезами от плеча, дополнить цветным шелковым платком и комплектом из массивного колье и браслета.