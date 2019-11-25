Наряды отечественных дизайнеров показали на Неделе моды в Крыму

Модели продемонстрировали нижнее белье из коллекции бутиков европейских дизайнеров. Комплекты, в которых сочетался нежно розовый и черный цвета, шелк и кружево, дополнили экстравагантные головные уборы — шляпы с вуалью.
Модели продемонстрировали нижнее белье из коллекции бутиков европейских дизайнеров. Комплекты, в которых сочетался нежно розовый и черный цвета, шелк и кружево, дополнили экстравагантные головные уборы — шляпы с вуалью.
Бренд Lapin & Pobedincev показал купальные костюмы в дерзком молодежном стиле. Дизайнеры не побоялись использовать в коллекции смелые и неожиданные сочетания цветов и аксессуаров.
Бренд Lapin & Pobedincev показал купальные костюмы в дерзком молодежном стиле. Дизайнеры не побоялись использовать в коллекции смелые и неожиданные сочетания цветов и аксессуаров.
Гуляя по пляжу прохладным вечером, можно накинуть поверх купальника расписанную джинсовую куртку и дополнить образ меховой ярко розовой кепкой с забавными кроличьими ушами.
Гуляя по пляжу прохладным вечером, можно накинуть поверх купальника расписанную джинсовую куртку и дополнить образ меховой ярко розовой кепкой с забавными кроличьими ушами.
Уши явно в тренде у дизайнеров Lapin & Pobedincev. Они вполне могут стать частью образа в стиле панк, сочетаясь с черной кожаной курткой с рисунком под граффити.
Уши явно в тренде у дизайнеров Lapin & Pobedincev. Они вполне могут стать частью образа в стиле панк, сочетаясь с черной кожаной курткой с рисунком под граффити.
В качестве аксессуара к платью-сетке, искрящемуся блестками, дизайнеры Ирина Марчук и Эльвира Гасанова советуют выбрать массивные кольца в тон наряду.
В качестве аксессуара к платью-сетке, искрящемуся блестками, дизайнеры Ирина Марчук и Эльвира Гасанова советуют выбрать массивные кольца в тон наряду.
Программа показа тщательно спланирована как спектакль. Модели ждут своего выхода в гримерной, где можно передохнуть и поправить макияж.
Программа показа тщательно спланирована как спектакль. Модели ждут своего выхода в гримерной, где можно передохнуть и поправить макияж.
Дизайнер Александра Федзюкевич предлагает сочетать джемпер с принтом, изображающим Айрис Баррель Апфель — знаменитую американскую возрастную модель — с ассиметричной черной юбкой на пуговицах.
Дизайнер Александра Федзюкевич предлагает сочетать джемпер с принтом, изображающим Айрис Баррель Апфель — знаменитую американскую возрастную модель — с ассиметричной черной юбкой на пуговицах.
Некоторые посетители на Крымской Неделе Моды привлекали внимание фотографов едва ли не больше, чем модели в дизайнерских нарядах.
Некоторые посетители на Крымской Неделе Моды привлекали внимание фотографов едва ли не больше, чем модели в дизайнерских нарядах.
Очень женственный комплект белья из коллекции бутиков европейских дизайнеров: благородный розовый атлас, жемчужное колье, классические черные лодочки и высокая оригинальная шляпка.
Очень женственный комплект белья из коллекции бутиков европейских дизайнеров: благородный розовый атлас, жемчужное колье, классические черные лодочки и высокая оригинальная шляпка.
Теплые и стильные свитера, джемперы и пиджаки из новой коллекции марки By Che телеведущей Анфисы Чеховой и Кати Быковой — самая актуальная одежда в наступающие холода.
Теплые и стильные свитера, джемперы и пиджаки из новой коллекции марки By Che телеведущей Анфисы Чеховой и Кати Быковой — самая актуальная одежда в наступающие холода.
Черное короткое платья с запахом — это классика. Но в этой модели из коллекции Московского дизайнерского арт-проекта DariaGio строгий образ решили разбавить интересными рукавами с разрезами от плеча, дополнить цветным шелковым платком и комплектом из массивного колье и браслета.
Черное короткое платья с запахом — это классика. Но в этой модели из коллекции Московского дизайнерского арт-проекта DariaGio строгий образ решили разбавить интересными рукавами с разрезами от плеча, дополнить цветным шелковым платком и комплектом из массивного колье и браслета.
Платье пудрового цвета с серебряной вышивкой из коллекции Princess`s Dress салона свадебной и вечерней моды "Принцесса" выглядит по-королевски величественно и в то же время женственно. Образ дополняет белоснежная меховая накидка.
Платье пудрового цвета с серебряной вышивкой из коллекции Princess`s Dress салона свадебной и вечерней моды "Принцесса" выглядит по-королевски величественно и в то же время женственно. Образ дополняет белоснежная меховая накидка.