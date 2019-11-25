Лавров отметил активизацию экономических отношений с Непалом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Непала Прадип Гьявали во время встречи в Москве

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Непала. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил активизацию экономических отношений России

"Уважаемый господин министр, коллеги, мы рады вас приветствовать в Российской Федерации. Непал наш давний партнёр в Южной Азии, наши отношения традиционно выстраиваются на принципах взаимоуважения", - сказал он перед началом переговоров с министром иностранных дел Непала Прадипом Кумаром Гьявали.

Лавров отметил, что Россия оказывает поддержку инициативам Непала в ООН. Он отметил, что контакты между министерствами иностранных дел двух стран активно развиваются, несмотря на то, что последние полноформатные переговоры на уровне глав МИД прошли в 2005 году.