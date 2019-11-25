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РИА Новости

Лавров отметил активизацию экономических отношений с Непалом

12:15 25.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Непала Прадип Гьявали во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Непала Прадип Гьявали во время встречи в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил активизацию экономических отношений России и Непала.
"Уважаемый господин министр, коллеги, мы рады вас приветствовать в Российской Федерации. Непал наш давний партнёр в Южной Азии, наши отношения традиционно выстраиваются на принципах взаимоуважения", - сказал он перед началом переговоров с министром иностранных дел Непала Прадипом Кумаром Гьявали.
Лавров отметил, что Россия оказывает поддержку инициативам Непала в ООН. Он отметил, что контакты между министерствами иностранных дел двух стран активно развиваются, несмотря на то, что последние полноформатные переговоры на уровне глав МИД прошли в 2005 году.
"Мы рады, что активизируются и контакты по линии и других ведомств, в том числе из экономического блока", - отметил Лавров, добавив, что рассчитывает обсудить все аспекты двусторонних отношений.
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Сергей ЛавровМИД РФНепалРоссияВ мире
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