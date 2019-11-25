В российском МИД прокомментировали эскалацию на северо-западе Сирии

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Эскалация на северо-западе Сирии не должна помещать работе Конституционного комитета в Женеве, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Ранее старший советник по гуманитарным вопросам спецпосланника ООН по САР Наджат Рошди заявила, что по меньшей мере 12 человек убиты и 50 получили ранения в результате ракетного обстрела лагеря для беженцев Ках и взрыва рядом с родильным домом в провинции Идлиб в Сирии.
"Я надеюсь, что ничего не помешает работе комитета", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
"Комитет должен работать конструктивно, и мы надеемся, что эта работа будет продолжаться, несмотря на попытки определённых сил, которые не заинтересованы в успехе, создать какие-то проблемы. Мы рассчитываем на то, что все сирийцы, которые участвуют в комитете, будут продолжать свою работу там, в Женеве", - отметил Богданов.
Ранее в заявлении от имени главы европейской дипломатии Федерики Могерини отмечалось, что эскалация насилия на северо-западе Сирии может подорвать межсирийские переговоры, которые возобновились в рамках Конституционного комитета.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. К урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Был создан конституционный комитет, куда вошла и оппозиция. Первое заседание комитета прошло 30 октября в Женеве.
25 октября, 19:16Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии