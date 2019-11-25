В российском МИД прокомментировали эскалацию на северо-западе Сирии

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Эскалация на северо-западе Эскалация на северо-западе Сирии не должна помещать работе Конституционного комитета в Женеве, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов

Ранее старший советник по гуманитарным вопросам спецпосланника ООН по САР Наджат Рошди заявила, что по меньшей мере 12 человек убиты и 50 получили ранения в результате ракетного обстрела лагеря для беженцев Ках и взрыва рядом с родильным домом в провинции Идлиб в Сирии.

"Я надеюсь, что ничего не помешает работе комитета", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Комитет должен работать конструктивно, и мы надеемся, что эта работа будет продолжаться, несмотря на попытки определённых сил, которые не заинтересованы в успехе, создать какие-то проблемы. Мы рассчитываем на то, что все сирийцы, которые участвуют в комитете, будут продолжать свою работу там, в Женеве", - отметил Богданов.

Ранее в заявлении от имени главы европейской дипломатии Федерики Могерини отмечалось, что эскалация насилия на северо-западе Сирии может подорвать межсирийские переговоры, которые возобновились в рамках Конституционного комитета.