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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-25T12:05+0300
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РИА Новости

В российском МИД прокомментировали эскалацию на северо-западе Сирии

12:05 25.11.2019
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Российско-турецкое патрулирование на границе Сирии и Турции
Российско-турецкое патрулирование на границе Сирии и Турции
Российско-турецкое патрулирование на границе Сирии и Турции. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Эскалация на северо-западе Сирии не должна помещать работе Конституционного комитета в Женеве, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Ранее старший советник по гуманитарным вопросам спецпосланника ООН по САР Наджат Рошди заявила, что по меньшей мере 12 человек убиты и 50 получили ранения в результате ракетного обстрела лагеря для беженцев Ках и взрыва рядом с родильным домом в провинции Идлиб в Сирии.
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"Я надеюсь, что ничего не помешает работе комитета", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
"Комитет должен работать конструктивно, и мы надеемся, что эта работа будет продолжаться, несмотря на попытки определённых сил, которые не заинтересованы в успехе, создать какие-то проблемы. Мы рассчитываем на то, что все сирийцы, которые участвуют в комитете, будут продолжать свою работу там, в Женеве", - отметил Богданов.
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Ранее в заявлении от имени главы европейской дипломатии Федерики Могерини отмечалось, что эскалация насилия на северо-западе Сирии может подорвать межсирийские переговоры, которые возобновились в рамках Конституционного комитета.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. К урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Был создан конституционный комитет, куда вошла и оппозиция. Первое заседание комитета прошло 30 октября в Женеве.
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