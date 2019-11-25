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РИА Новости

Жители города в ДРК подожгли мэрию

12:02 25.11.2019
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© AP Photo / John BompengoБеспорядки в ДРК
Беспорядки в ДРК
© AP Photo / John Bompengo
Беспорядки в ДРК. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Жители города Бени на востоке Демократической Республики Конго подожгли мэрию в знак протеста против безнаказанного убийства гражданского населения боевиками, сообщает местная радиостанция Radio Okapi.
Как сообщается, в воскресенье вечером в Бени (административный центр провинции Северное Киву) были убиты восемь человек. Нападение на один из городских районов совершили боевики Союзных демократических сил (ADF). Протестующие сложили тела погибших перед городским советом, здание было подожжено.
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В предыдущие дни в Бени происходили столкновения протестующих с силами правопорядка. Несколько человек погибли и были ранены.
Группировка Союзные демократические силы (ADF) была создана в 1995 году и действует на территории ДРК и Уганды. В группу повстанцев входят оппозиционные действующему президенту Уганды Йовери Мусевени силы и исламисты. Правительство Уганды считает её террористической. ООН обвиняет повстанцев в гибели сотен мирных жителей в период с 2014 года. В 2017 году повстанцы поклялись в верности террористической группировке "Исламское государство" (ИГ)*. В апреле 2019 года ИГ* впервые взяла ответственность за нападение в ДР Конго. Повстанцы ADF тогда напали на казармы вооруженных сил ДРК и на членов Миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК).
* Запрещенная в России террористическая организация.
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