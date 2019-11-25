Круглый стол, посвященный концепции нового некупейного вагона

Участники:
- генеральный директор АО "Федеральная пассажирская компания" Петр ИВАНОВ;
- заместитель генерального директора АО "Трансмашхолдинг" по развитию пассажирского транспорта Александр ЛОШМАНОВ.
К участию в дискуссии также приглашены:
- заместитель председателя Общественного совета при Федеральном агентстве железнодорожного транспорта Николай БЕРЕЗИН;
- заместитель генерального директора АО "Федеральная пассажирская компания" Станислав ЗОТИН;
- председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья ЗОТОВ;
- заместитель генерального директора АО "Федеральная пассажирская компания" Марина ЖЕГУЛИНА;
- президент ассоциации "Желдорразвитие" Александр КИСЬКО;
- арт-директоры студии Иппиарт Дмитрий НАЗАРОВ, Нури РЕЙХАНЕ;
- председатель Подкомитета по железнодорожному транспорту ТПП России, доцент Российского университета транспорта (МИИТ) Евгений РЕУТОВ;
- руководитель программы "Компьютерное 3D моделирование", старший преподаватель кафедры "Промышленный дизайн" МГТУ им. Н.Э. Баумана Дмитрий САФИН;
- председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил ТЕРЕНТЬЕВ;
- заместитель генерального директора АО "Федеральная пассажирская компания" Константин ТОРУБАРОВ;
- глава Центра исследований транспортных проблем НИУ ВШЭ Константин ТРОФИМЕНКО;
- директор Департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта Минтранса России Александр ФЕДОРЧУК;
- председатель МООС "Союз пассажиров", председатель Комитета Совета потребителей ОАО "РЖД" Кирилл ЯНКОВ.
В ходе мероприятия будут представлены три концепции некупейного вагона, который планируется выпустить в серийное производство в 2023 году. "Федеральная пассажирская компания" и "Трансмашхолдинг" привлекли к обсуждению концепции дизайнеров, общественные организации, профессиональное сообщество.
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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
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- генеральный директор АО "Федеральная пассажирская компания" Петр ИВАНОВ;
- заместитель генерального директора АО "Трансмашхолдинг" по развитию пассажирского транспорта Александр ЛОШМАНОВ.
К участию в дискуссии также приглашены:
- заместитель председателя Общественного совета при Федеральном агентстве железнодорожного транспорта Николай БЕРЕЗИН;
- заместитель генерального директора АО "Федеральная пассажирская компания" Станислав ЗОТИН;
- председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья ЗОТОВ;
- заместитель генерального директора АО "Федеральная пассажирская компания" Марина ЖЕГУЛИНА;
- президент ассоциации "Желдорразвитие" Александр КИСЬКО;
- арт-директоры студии Иппиарт Дмитрий НАЗАРОВ, Нури РЕЙХАНЕ;
- председатель Подкомитета по железнодорожному транспорту ТПП России, доцент Российского университета транспорта (МИИТ) Евгений РЕУТОВ;
- руководитель программы "Компьютерное 3D моделирование", старший преподаватель кафедры "Промышленный дизайн" МГТУ им. Н.Э. Баумана Дмитрий САФИН;
- председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил ТЕРЕНТЬЕВ;
- заместитель генерального директора АО "Федеральная пассажирская компания" Константин ТОРУБАРОВ;
- глава Центра исследований транспортных проблем НИУ ВШЭ Константин ТРОФИМЕНКО;
- директор Департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта Минтранса России Александр ФЕДОРЧУК;
- председатель МООС "Союз пассажиров", председатель Комитета Совета потребителей ОАО "РЖД" Кирилл ЯНКОВ.
В ходе мероприятия будут представлены три концепции некупейного вагона, который планируется выпустить в серийное производство в 2023 году. "Федеральная пассажирская компания" и "Трансмашхолдинг" привлекли к обсуждению концепции дизайнеров, общественные организации, профессиональное сообщество.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/