Заседание Межрелигиозного совета России пройдет в Москве

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Заседание Межрелигиозного совета России (МСР) пройдет в понедельник в Москве - его участники, духовные лидеры традиционных конфессий страны, обсудят вопросы антитеррористической защищенности религиозных объектов, проблемы с допуском священнослужителей в СИЗО, защиту семейных ценностей в религиозно-общественном диалоге и другие темы.

"Участие в работе заседания, которое пройдет под председательством митрополита Волоколамского Илариона, председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата, примут представители Русской православной церкви, представители исламской, иудейской и буддийской общин России, а также представители органов государственной власти и общественные деятели", - сообщили в МСР.

В частности, руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) расскажет о законе, посвященном требованиям антитеррористической защищенности религиозных объектов. Также состоится обсуждение думского законопроекта "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части государственной регистрации рождения ребенка в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий".

Руководитель отдела Федерации еврейских общин России по взаимодействию с Вооруженными силами, МЧС, правоохранительными учреждениями и ветеранскими организациями раввин Арон Гуревич расскажет о допуске священнослужителей религиозных организаций в СИЗО.

Глава попечительского комитета МСР, председатель Императорского палестинского православного общества Сергей Степашин сделает доклад о проведенном под эгидой МСР 10 сентября форуме "Семья и семейные ценности традиционных религий России. Защита семьи в религиозно-общественном диалоге".

Член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ Антон Игнатенко сделает сообщение об участии представителей религиозных общин в мероприятиях, связанных с юбилеем Победы в 2020 году.