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Религия и мировоззрение
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РИА Новости

Заседание Межрелигиозного совета России пройдет в Москве

07:58 25.11.2019 (обновлено: 11:59 25.11.2019)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Заседание Межрелигиозного совета России (МСР) пройдет в понедельник в Москве - его участники, духовные лидеры традиционных конфессий страны, обсудят вопросы антитеррористической защищенности религиозных объектов, проблемы с допуском священнослужителей в СИЗО, защиту семейных ценностей в религиозно-общественном диалоге и другие темы.
"Участие в работе заседания, которое пройдет под председательством митрополита Волоколамского Илариона, председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата, примут представители Русской православной церкви, представители исламской, иудейской и буддийской общин России, а также представители органов государственной власти и общественные деятели", - сообщили в МСР.
В частности, руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) расскажет о законе, посвященном требованиям антитеррористической защищенности религиозных объектов. Также состоится обсуждение думского законопроекта "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части государственной регистрации рождения ребенка в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий".
Руководитель отдела Федерации еврейских общин России по взаимодействию с Вооруженными силами, МЧС, правоохранительными учреждениями и ветеранскими организациями раввин Арон Гуревич расскажет о допуске священнослужителей религиозных организаций в СИЗО.
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Глава попечительского комитета МСР, председатель Императорского палестинского православного общества Сергей Степашин сделает доклад о проведенном под эгидой МСР 10 сентября форуме "Семья и семейные ценности традиционных религий России. Защита семьи в религиозно-общественном диалоге".
Член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ Антон Игнатенко сделает сообщение об участии представителей религиозных общин в мероприятиях, связанных с юбилеем Победы в 2020 году.
Также в числе тем обсуждения - участие Межрелигиозного совета России в организуемой в апреле 2020 года конференции по теме гуманитарной помощи жителям Сирии, планируемая поездка членов МСР в мемориальный комплекс на месте концлагеря "Аушвиц".
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Религия и мировоззрениерелигия
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