МИД Ирана: страна не ведет какой-либо скрытой деятельности в Ираке

ТЕГЕРАН, 25 ноя – РИА Новости. Иран не ведет какой-либо скрытой деятельности в Ираке, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Эти документы мы не подтверждаем, чего-либо скрываемого нами в Ираке нет", - сказал Мусави в ходе брифинга, комментируя статью New York Times по поводу деятельности Ирана в Ираке и попытках оказать политическое влияние на своего соседа.

Он указал, что у Ирана и Ирака сложились глубокие и близкие отношения, а также напомнил, что Тегеран оказывал помощь Багдаду во времена деятельности террористической группировки "Исламское государство"* и других террористических организаций там по запросу властей это страны.

Газета New York Times ранее сообщила, что в ее распоряжение попали сотни страниц документов из архива иранской разведки, которые якобы свидетельствуют о попытках Ирана "внедриться во все аспекты политической жизни Ирака".

Утверждалось, что речь идет о порядка 700 страницах отчетов и телеграмм, написанных сотрудниками министерства информации и национальной безопасности Ирана преимущественно в период между 2014 и 2015 годами. Как отмечается, анонимный источник отправил эти документы изданию Intercept, которое, в свою очередь, поделилось ими с New York Times.

Газета утверждает, что Тегеран предпринимает "усилия" по поддержке иракского премьера Аделя Абд аль-Махди в рамках "кампании", целью которой является сохранение Ирака в статусе "уступчивого зависимого государства". Особую роль в этом якобы играет генерал Ирана Касем Сулеймани, глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть ВС Ирана).