Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-25T11:56+0300
https://ria.ru/20191125/1561550790.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/150027/05/1500270510_0:0:2501:1406_1036x0_80_0_0_a54c2b9cfeaa290a30a4c4a84f6ea6bb.jpg
РИА Новости

МИД Ирана: страна не ведет какой-либо скрытой деятельности в Ираке

11:56 25.11.2019
93
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 25 ноя – РИА Новости. Иран не ведет какой-либо скрытой деятельности в Ираке, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"Эти документы мы не подтверждаем, чего-либо скрываемого нами в Ираке нет", - сказал Мусави в ходе брифинга, комментируя статью New York Times по поводу деятельности Ирана в Ираке и попытках оказать политическое влияние на своего соседа.
Он указал, что у Ирана и Ирака сложились глубокие и близкие отношения, а также напомнил, что Тегеран оказывал помощь Багдаду во времена деятельности террористической группировки "Исламское государство"* и других террористических организаций там по запросу властей это страны.
Добыча нефти на Ближнем Востоке
21 августа, 12:32
Иран предложил Ираку проект нефтепровода до сирийского порта, сообщили СМИ
Газета New York Times ранее сообщила, что в ее распоряжение попали сотни страниц документов из архива иранской разведки, которые якобы свидетельствуют о попытках Ирана "внедриться во все аспекты политической жизни Ирака".
Утверждалось, что речь идет о порядка 700 страницах отчетов и телеграмм, написанных сотрудниками министерства информации и национальной безопасности Ирана преимущественно в период между 2014 и 2015 годами. Как отмечается, анонимный источник отправил эти документы изданию Intercept, которое, в свою очередь, поделилось ими с New York Times.
Газета утверждает, что Тегеран предпринимает "усилия" по поддержке иракского премьера Аделя Абд аль-Махди в рамках "кампании", целью которой является сохранение Ирака в статусе "уступчивого зависимого государства". Особую роль в этом якобы играет генерал Ирана Касем Сулеймани, глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть ВС Ирана).
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
Памятник персидскому поэту Фирдоуси в Тегеран
8 августа, 00:18
В парламенте Ирака предостерегли США от односторонних действий против Ирана
010000
Обсудить 0
Аббас МусавиВ мире
Рекомендуем
Зал заседания МАГАТЭ
Иран и МАГАТЭ согласовали четыре проекта в сфере ядерной энергетики
Иранский техник работает на предприятии по переработке урана
В Иране заявили, что США не имеют права вмешиваться в ядерную сделку
Мужчина с флагами Ирана
Заседание комиссии по иранской ядерной сделке пройдет шестого декабря
Протест в Тегеране
В Тегеране после беспорядков прошел митинг в поддержку властей
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 9 марта 2017
Нетаньяху призвал оказывать большее давление на Иран
Протест в Тегеране
Власти Ирана выявили сторонников ИГ* среди зачинщиков беспорядков
Зенитные ракетные системы С-400 Триумф
Турция начинает тестирование радаров С-400, сообщили СМИ
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Богданов рассказал о подготовке к встрече по Сирии в Нур-Султане
Вид на город Тбилиси
Грузинская оппозиция предложила новую модель избирательной системы
Президент Клаус Йоханнис
Додон поздравил Йоханниса с переизбранием на пост главы Румынии
Заседание Совета ЛАГ
В ЛАГ назвали условие возвращения Сирии в организацию
Панорама Тегерана, Иран
Свобода интернета не имеет значения для США, заявили в МИД Ирана
Фрегат Черноморского флота Адмирал Макаров
Россия и Алжир провели учения ВМС в Средиземном море
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров встретится с главой МИД Исландии 26 ноября
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Богданов оценил сроки присоединения SDF к войскам правительства Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:31Письма Линды Маккартни о муже продадут на аукционе
05:23Южная Корея выразила КНДР протест из-за артиллерийских учений
05:14Делегация из США встретилась с командующим Ливийской армией Хафтаром
05:07Российские военные оказывают помощь возвращающимся в Пальмиру жителям
05:06Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
03:13Дипломатический источник назвал встречу Путина с Трампом бессмысленной
Лента новостейМолния