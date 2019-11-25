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РИА Новости

Пресс-конференция президента Союза биатлонистов России В. Драчёва

11:53 25.11.2019 (обновлено: 11:55 25.11.2019)
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27 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция президента Союза биатлонистов России Владимира ДРАЧЁВА в преддверии старта международного сезона.
Первый этап Кубка мира по биатлону пройдет в Эстерсунде (Швеция) со 29 ноября по 8 декабря.
Как оценивается готовность российских спортсменов? Каковы медальные планы? Кто вошел в состав сборной команды России?

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ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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