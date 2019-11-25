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РИА Новости

Нарышкин прокомментировал эстонские территориальные претензии

11:32 25.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин предложил пригласить эстонского парламентария Хенна Пыллуааса в Россию и рассказать ему об истории территорий, которые он требует вернуть Эстонии.
Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что не видит перспектив ратификации парламентом пограничного договора с Россией из-за разногласий по Тартускому мирному договору 1920 года. Позднее спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
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"Видимо, троечник был, если историю и изучал, то очень плохо. Пригласите его, расскажите, чтобы больше таких глупостей не говорил", - предложил на заседании оргкомитета по празднованию 100-летия российской академической археологии Нарышкин директору государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника "Изборск" Наталье Дубровской.
На территории музея "Изборск" в Псковской области, согласно его сайту, расположено более 180 памятников истории, археологии, культовой и гражданской архитектуры, а также природы. В состав музея-заповедника "Изборск" в качестве филиала входят музей истории города Печоры, а также музей-усадьба народа сето в деревне Сигово.
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Хенн ПыллуаасРоссийское историческое обществоСергей НарышкинЭстонияРоссияВ мире
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