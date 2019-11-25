Нарышкин прокомментировал эстонские территориальные претензии

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Председатель Российского исторического общества Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин предложил пригласить эстонского парламентария Хенна Пыллуааса в Россию и рассказать ему об истории территорий, которые он требует вернуть Эстонии.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что не видит перспектив ратификации парламентом пограничного договора с Россией из-за разногласий по Тартускому мирному договору 1920 года. Позднее спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".

"Видимо, троечник был, если историю и изучал, то очень плохо. Пригласите его, расскажите, чтобы больше таких глупостей не говорил", - предложил на заседании оргкомитета по празднованию 100-летия российской академической археологии Нарышкин директору государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника "Изборск" Наталье Дубровской.