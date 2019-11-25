В Пекине пройдут консультации с Россией по контролю над вооружениями

"По имеющейся у меня информации, Россия и Китай 27 ноября проведут двусторонние консультации по вопросам стратегической стабильности. Стороны обменяются мнениями по наиболее важным вопросам относительно контроля над вооружениями", - заявил на брифинге Гэн Шуан.