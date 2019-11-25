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РИА Новости

В Пекине пройдут консультации с Россией по контролю над вооружениями

11:08 25.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРайон Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 25 ноя – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан подтвердил, что в Пекине пройдут российско-китайские консультации по контролю над вооружениями.
Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что 27 ноября посетит Пекин для участия в двусторонних консультациях по контролю над вооружениями, а также обсуждения других интересующих обе стороны вопросов.
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"По имеющейся у меня информации, Россия и Китай 27 ноября проведут двусторонние консультации по вопросам стратегической стабильности. Стороны обменяются мнениями по наиболее важным вопросам относительно контроля над вооружениями", - заявил на брифинге Гэн Шуан.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая добавил, что подробности будут обнародованы позднее.
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Гэн ШуанМИД КНРСергей РябковПекинКитайРоссияВ мире
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