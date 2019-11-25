В Пекине пройдут консультации с Россией по контролю над вооружениями

ПЕКИН, 25 ноя – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан подтвердил, что в Пекине пройдут российско-китайские консультации по контролю над вооружениями.
Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что 27 ноября посетит Пекин для участия в двусторонних консультациях по контролю над вооружениями, а также обсуждения других интересующих обе стороны вопросов.
"По имеющейся у меня информации, Россия и Китай 27 ноября проведут двусторонние консультации по вопросам стратегической стабильности. Стороны обменяются мнениями по наиболее важным вопросам относительно контроля над вооружениями", - заявил на брифинге Гэн Шуан.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая добавил, что подробности будут обнародованы позднее.