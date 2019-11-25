МИД предупредил россиян о повышенных мерах безопасности в Бельгии

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел России предупредило россиян о повышенных мерах безопасности в ряде городов Бельгии в связи с демонстрациями против насилия на гендерной почве.
"Бельгия – 25 ноября в Брюссель и Лувен ла Нев, Монс, Турнэ, Намюр, Льеж демонстрации сторонников движения по борьбе с насилием на гендерной почве; повышенные меры безопасности; возможно ограничение движения транспорта в районах, прилегающих к местам проведения акций", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
Также 27 ноября запланированы акции протеста в столичном регионе Франции, с 6 утра по местному времени будет затруднено движение на автомагистралях A1, A4, A5, A6, A10, A11, A13, A14 и A15, возможны аналогичные трудности на другим автомобильных маршрутах.