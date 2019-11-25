МИД предупредил россиян о повышенных мерах безопасности в Бельгии

Также 27 ноября запланированы акции протеста в столичном регионе Франции, с 6 утра по местному времени будет затруднено движение на автомагистралях A1, A4, A5, A6, A10, A11, A13, A14 и A15, возможны аналогичные трудности на другим автомобильных маршрутах.