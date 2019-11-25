Заседание комиссии по иранской ядерной сделке пройдет шестого декабря

ТЕГЕРАН, 25 ноя - РИА Новости. Заседание совместной комиссии по иранской ядерной сделке на уровне заместителей министров иностранных дел пройдет 6 декабря, сообщил официальный представитель Аббас Мусави. Заседание совместной комиссии по иранской ядерной сделке на уровне заместителей министров иностранных дел пройдет 6 декабря, сообщил официальный представитель МИД Ирана

"Заседание совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) должно пройти 6 декабря при участии Ирана и стран "4+1" (Россия, Китай, Франция, Британия и Германия) на уровне заместителей министров (иностранных дел)", - сказал он во время брифинга.

По словам Мусави, на встрече будет обсуждаться развитие ситуации вокруг ядерной сделки после четвертого по счету сокращения Тегераном ядерных обязательств.

Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.

Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что иранские власти назвали "стратегическим терпением" Ирана.

Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Так, Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране 7 июля заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).