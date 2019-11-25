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РИА Новости

В Кузбассе при пожаре в доме умерла двухлетняя девочка

10:33 25.11.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
КЕМЕРОВО, 25 ноя – РИА Новости. Двухлетняя девочка, которую родители оставили одну ночью, погибла при пожаре в частном доме в селе Бедарево Новокузнецкого района, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.

"Двадцать четвертого ноября текущего года в 00 часов 10 минут (местного времени) поступило сообщение о том, что в одном из частных жилых домов в селе Бедарево Новокузнецкого района после тушения пожара обнаружено тело 2-летней девочки. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу в отношении 40-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – говорится в сообщении.

По версии следствия, в вечернее время "подозреваемая с супругом ушли из дома употреблять спиртное, оставив 2-летннюю дочь без присмотра, при этом в жилище имелось печное отопление".
"Через некоторое время соседи заметили, что дом горит, вызвали сотрудников МЧС. Спасатели, ликвидировав возгорание, обнаружили в одной из комнат тело девочки. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с отопительной печью", – уточняется в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в числе которых судебно-медицинская – по установлению причины смерти погибшей, пожарно-техническая – по определению причин пожара.
Подчеркивается, что до января семья состояла на профилактическом учете в отделе полиции, в отношении трех старших детей 40-летняя женщина и ее 44-летний супруг лишены родительских прав.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Следственный комитет РФМЧС РФНовокузнецкий районРоссияКемеровская областьПроисшествия
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