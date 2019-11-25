В Кузбассе при пожаре в доме умерла двухлетняя девочка

КЕМЕРОВО, 25 ноя – РИА Новости. Двухлетняя девочка, которую родители оставили одну ночью, погибла при пожаре в частном доме в селе Бедарево Новокузнецкого района, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.

"Двадцать четвертого ноября текущего года в 00 часов 10 минут (местного времени) поступило сообщение о том, что в одном из частных жилых домов в селе Бедарево Новокузнецкого района после тушения пожара обнаружено тело 2-летней девочки. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу в отношении 40-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – говорится в сообщении.

По версии следствия, в вечернее время "подозреваемая с супругом ушли из дома употреблять спиртное, оставив 2-летннюю дочь без присмотра, при этом в жилище имелось печное отопление".

"Через некоторое время соседи заметили, что дом горит, вызвали сотрудников МЧС. Спасатели, ликвидировав возгорание, обнаружили в одной из комнат тело девочки. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с отопительной печью", – уточняется в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в числе которых судебно-медицинская – по установлению причины смерти погибшей, пожарно-техническая – по определению причин пожара.