Конференция о роли медиаиндустрии в современном мире

К участию приглашены:
- директор Департамента информации и печати МИД России Мария ЗАХАРОВА;
- председатель Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид ЛЕВИН;
- главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", научный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор ЛУКЬЯНОВ;
- генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий ФЕДОРОВ;
- генеральный директор телеканала RT Алексей НИКОЛОВ;
- главный редактор издания "Новая газета" Дмитрий Муратов;
- журналист, представитель международной организации "Репортеры без границ" Андрей ЖВИРБЛИС;
- политический журналист, писатель и режиссер Михаил ЗЫГАРЬ;
- председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр МАЛЬКЕВИЧ;
- директор Информационного центра ООН в Москве Владимир КУЗНЕЦОВ;
- руководитель дирекции международных отношений ВГТРК Петр ФЕДОРОВ;
- генеральный директор АНО "Общественная крымско-татарская телерадиокомпания" Эрвин МУСАЕВ;
- профессор, ведущий научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Евгений ПАШЕНЦЕВ;
- главный редактор Daily Storm Алена СИВКОВА;
- президент компании АО "Крибрум" Игорь АШМАНОВ;
- представители российских и иностранных СМИ.
В ходе конференции участники обсудят актуальные вопросы работы средств массовой информации.
СМИ в современном мире: мягкая сила или инструмент конфронтации? Стандарты работы журналистов: путь к доверию аудитории или изжившие себя практики? Регулирование отрасли: усиление государственного контроля или саморегулирование? Фактчекинговые сервисы, политики онлайн-платформ и "белые списки": борьба с фейками или цензура в сети?
Также речь пойдет о роли искусственного интеллекта и IT-технологий в медиаиндустрии.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- директор Департамента информации и печати МИД России Мария ЗАХАРОВА;
- председатель Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид ЛЕВИН;
- главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", научный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор ЛУКЬЯНОВ;
- генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий ФЕДОРОВ;
- генеральный директор телеканала RT Алексей НИКОЛОВ;
- главный редактор издания "Новая газета" Дмитрий Муратов;
- журналист, представитель международной организации "Репортеры без границ" Андрей ЖВИРБЛИС;
- политический журналист, писатель и режиссер Михаил ЗЫГАРЬ;
- председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр МАЛЬКЕВИЧ;
- директор Информационного центра ООН в Москве Владимир КУЗНЕЦОВ;
- руководитель дирекции международных отношений ВГТРК Петр ФЕДОРОВ;
- генеральный директор АНО "Общественная крымско-татарская телерадиокомпания" Эрвин МУСАЕВ;
- профессор, ведущий научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Евгений ПАШЕНЦЕВ;
- главный редактор Daily Storm Алена СИВКОВА;
- президент компании АО "Крибрум" Игорь АШМАНОВ;
- представители российских и иностранных СМИ.
В ходе конференции участники обсудят актуальные вопросы работы средств массовой информации.
СМИ в современном мире: мягкая сила или инструмент конфронтации? Стандарты работы журналистов: путь к доверию аудитории или изжившие себя практики? Регулирование отрасли: усиление государственного контроля или саморегулирование? Фактчекинговые сервисы, политики онлайн-платформ и "белые списки": борьба с фейками или цензура в сети?
Также речь пойдет о роли искусственного интеллекта и IT-технологий в медиаиндустрии.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Большой зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/