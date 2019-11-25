Конференция о роли медиаиндустрии в современном мире

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13 декабря в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится конференция на тему: "Роль медиаиндустрии в современном мире. Вызовы свободе слова и доступу к информации в условиях глобального политического противостояния".