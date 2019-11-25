Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-25T10:16+0300
https://ria.ru/20191125/1561544797.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Конференция о роли медиаиндустрии в современном мире

10:13 25.11.2019 (обновлено: 10:16 25.11.2019)
8
13 декабря в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится конференция на тему: "Роль медиаиндустрии в современном мире. Вызовы свободе слова и доступу к информации в условиях глобального политического противостояния".
К участию приглашены:
- директор Департамента информации и печати МИД России Мария ЗАХАРОВА;
- председатель Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид ЛЕВИН;
- главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", научный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор ЛУКЬЯНОВ;
- генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий ФЕДОРОВ;
- генеральный директор телеканала RT Алексей НИКОЛОВ;
- главный редактор издания "Новая газета" Дмитрий Муратов;
- журналист, представитель международной организации "Репортеры без границ" Андрей ЖВИРБЛИС;
- политический журналист, писатель и режиссер Михаил ЗЫГАРЬ;
- председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр МАЛЬКЕВИЧ;
- директор Информационного центра ООН в Москве Владимир КУЗНЕЦОВ;
- руководитель дирекции международных отношений ВГТРК Петр ФЕДОРОВ;
- генеральный директор АНО "Общественная крымско-татарская телерадиокомпания" Эрвин МУСАЕВ;
- профессор, ведущий научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Евгений ПАШЕНЦЕВ;
- главный редактор Daily Storm Алена СИВКОВА;
- президент компании АО "Крибрум" Игорь АШМАНОВ;
- представители российских и иностранных СМИ.

В ходе конференции участники обсудят актуальные вопросы работы средств массовой информации.
СМИ в современном мире: мягкая сила или инструмент конфронтации? Стандарты работы журналистов: путь к доверию аудитории или изжившие себя практики? Регулирование отрасли: усиление государственного контроля или саморегулирование? Фактчекинговые сервисы, политики онлайн-платформ и "белые списки": борьба с фейками или цензура в сети?
Также речь пойдет о роли искусственного интеллекта и IT-технологий в медиаиндустрии.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Большой зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Робостанция на ВДНХ покажет новогоднее шоу Элементарная елка 2.0
Робостанция на ВДНХ покажет новогоднее шоу "Элементарная елка 2.0"
Логотип телеканала RT
Конгрессмены обсудили RT на слушаниях по импичменту Трампа
Дрон в небе
Совфед одобрил закон о праве силовиков сбивать дроны-нарушители
Почетный президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая на концерте Музыкальный комплимент, посвященном 60-летию президента РФ Владимира Путина, в Таврическом дворце Санкт-Петербурга
Садовничий отметил вклад Вербицкой в признание СПбГУ на мировом уровне
Twitter
В СЖР прокомментировали блокировку "Хороших новостей" в Twitter
Сотрудники Росгвардии
Россияне должны иметь право жаловаться на росгвардейца, считает юрист
Сотрудники Росгвардии
Росгвардия поддержала проект, обязывающий бойцов представляться
Людмила Вербицкая
Ректор Института Пушкина назвала смерть Вербицкой огромной потерей
Женский образовательный форум Стань богатой – 2019
Женский образовательный форум "Стань богатой – 2019" прошел в Москве
Депутат Госдумы Виталий Милонов
Милонов предложил повысить штрафы за рекламу алкоголя в интернете
Свидетельство о совершении таинства крещения
В курганской епархии прокомментировали отказ крестить ребенка
Председатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
Член ОП прокомментировал блокировку "Хороших новостей" в Twittter
Посетители на электромбиле в сафари-парке Тайган
Запашный готов быть переговорщиком в конфликте с парком львов "Тайган"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ
Правительство ратифицировало договор с Анголой об исследовании космоса
15 декабря 2018. Президент РФ Владимир Путин и президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая во время встречи.
Президент РАО рассказал, как Путин обращался за помощью к Вербицкой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:39Переговорщики Китая и США обсудили первую часть торговой сделки
05:31Письма Линды Маккартни о муже продадут на аукционе
05:23Южная Корея выразила КНДР протест из-за артиллерийских учений
05:14Делегация из США встретилась с командующим Ливийской армией Хафтаром
05:07Российские военные оказывают помощь возвращающимся в Пальмиру жителям
05:06Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
Лента новостейМолния