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РИА Новости

В Благовещенске 400 человек за три дня получили травмы из-за гололеда

10:10 25.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкТротуар, посыпанный противогололедным реагентом
Тротуар, посыпанный противогололедным реагентом
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Тротуар, посыпанный противогололедным реагентом. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя - РИА Новости. Свыше 400 человек с травмами из-за гололеда за три дня обратились к врачам в Благовещенске, сообщает минздрав Приамурья.
Перепады температуры воздуха в области и прошедший дождь 23 ноября привели к образованию гололеда и снежного наката в регионе. По данным властей Приамурья, сложности в ликвидации последствий непогоды отмечаются в Благовещенске, где больше всего многоквартирных домов.
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"По причине гололедицы на дорогах и тротуарах города, вызванной неблагоприятными погодными условиями, в Благовещенске значительно возросло число граждан, получивших травмы при падении на улице. С 22 по 24 ноября за помощью к специалистам травмпункта обратились 402 человека (из них 45 детей). Большинство из них получили ушибы, растяжения, переломы при падении на скользких участках тротуаров", - говорится в сообщении.
За аналогичный период прошлой недели - с 15 по 17 ноября - было зарегистрировано 203 обращения, в том числе от 16 детей.
Основные травмы - переломы лучевой кости, ушибы грудной клетки, переломы ребер, растяжения и переломы лодыжек. Восемь человек - с сотрясениями и переломами бедра - были отправлены в травматологическое отделение, отмечают врачи. Травмпункт Благовещенска работает в усиленном режиме.
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