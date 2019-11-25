В Благовещенске 400 человек за три дня получили травмы из-за гололеда

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя - РИА Новости. Свыше 400 человек с травмами из-за гололеда за три дня обратились к врачам в Свыше 400 человек с травмами из-за гололеда за три дня обратились к врачам в Благовещенске , сообщает минздрав Приамурья.

Перепады температуры воздуха в области и прошедший дождь 23 ноября привели к образованию гололеда и снежного наката в регионе. По данным властей Приамурья, сложности в ликвидации последствий непогоды отмечаются в Благовещенске, где больше всего многоквартирных домов.

"По причине гололедицы на дорогах и тротуарах города, вызванной неблагоприятными погодными условиями, в Благовещенске значительно возросло число граждан, получивших травмы при падении на улице. С 22 по 24 ноября за помощью к специалистам травмпункта обратились 402 человека (из них 45 детей). Большинство из них получили ушибы, растяжения, переломы при падении на скользких участках тротуаров", - говорится в сообщении.

За аналогичный период прошлой недели - с 15 по 17 ноября - было зарегистрировано 203 обращения, в том числе от 16 детей.