Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-25T10:01+0300
https://ria.ru/20191125/1561544132.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/146665/82/1466658220_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_62b48279cab936a31b756e3ab43d4563.jpg
РИА Новости

В Армении сообщили об аресте в России разыскиваемого экс-депутата

10:01 25.11.2019
577
© Fotolia / sp4764Наручники
Наручники
© Fotolia / sp4764
ЕРЕВАН, 25 ноя – РИА Новости. Задержанный в РФ по запросу Еревана бывший депутат парламента Армении Левон Саркисян арестован российским судом сроком на 40 дней, сообщил в понедельник представитель армянской генпрокуратуры Гор Абрамян.
Автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс. 2010 год
23 ноября, 19:22
На российско-грузинской границе задержали трех граждан Армении
В пятницу в пресс-службе полиции Армении сообщила о задержании в Зеленограде Саркисяна, разыскиваемого армянскими правоохранительными органами с 1 октября 2018 года по подозрению в участии в преступном сообществе, а также разбое, совершенном организованной группой в целях хищения имущества в особо крупных размерах. Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает 15 лет лишения свободы.
На своей странице в Facebook Абрамян написал, что генпрокуратура Армении оперативно направила российским коллегам вместе с пакетом необходимых документов запрос об экстрадиции задержанного Саркисяна. "В результате взаимодействия прокуратур двух стран российский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры РФ об аресте Саркисяна сроком на 40 дней в рамках рассмотрения вопроса о его экстрадиции", - говорится в сообщении.
Саркисян был депутатом армянского парламента нескольких созывов, членом бывшее правящей Республиканской партии Армении.
600000
Обсудить 0
ЕреванРоссияАрменияПроисшествияВ мире
Рекомендуем
Рубка леса
В Иркутске расследуют контрабанду леса
Вид австралийского города Сидней
Премьер Австралии обеспокоен сообщениями о вмешательстве Китая
Украинские военно-морские корабли
Киев нарушил международные нормы в Керченском проливе, заявили в Крыму
Города России. Холмск
Генконсул Японии рассказал, что не удивился назначению на Сахалин
Автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс. 2010 год
На российско-грузинской границе задержали трех граждан Армении
Иранский техник работает на предприятии по переработке урана
В Иране заявили, что США не имеют права вмешиваться в ядерную сделку
Отлив на Азовском море
В МЧС назвали причину отлива на сотню метров в Азовском море
Сенатор США Линдси Грэм
Американский сенатор Грэм заблокировал резолюцию о геноциде армян
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
В Минобороны Южной Кореи прокомментировали учения артиллерии КНДР
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел дело против экс-главы минстроя Ставрополья за взятку
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания. 1 мая 2019
Врачи предупредили МВД Британии, что Ассанж может умереть в тюрьме
Корабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой России за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
Крым созовет международный трибунал по инциденту в Керченском проливе
Митинг против коррупции у Белого дома в Киргизии. 25 ноября 2019
В Бишкеке митингующие потребовали отставки глав силовых ведомств
Московский Кремль и храм Василия Блаженного
Генконсул Кадзухиро Куно рассказал, с чем японцы ассоциируют Россию
Сергей Неверов
Как лидер ОПГ, боровшейся за АвтоВАЗ, сбежал на Украину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:39Переговорщики Китая и США обсудили первую часть торговой сделки
05:31Письма Линды Маккартни о муже продадут на аукционе
05:23Южная Корея выразила КНДР протест из-за артиллерийских учений
05:14Делегация из США встретилась с командующим Ливийской армией Хафтаром
05:07Российские военные оказывают помощь возвращающимся в Пальмиру жителям
05:06Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
Лента новостейМолния