В Армении сообщили об аресте в России разыскиваемого экс-депутата

В пятницу в пресс-службе полиции Армении сообщила о задержании в Зеленограде Саркисяна, разыскиваемого армянскими правоохранительными органами с 1 октября 2018 года по подозрению в участии в преступном сообществе, а также разбое, совершенном организованной группой в целях хищения имущества в особо крупных размерах. Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает 15 лет лишения свободы.