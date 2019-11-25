В Армении сообщили об аресте в России разыскиваемого экс-депутата

ЕРЕВАН, 25 ноя – РИА Новости. Задержанный в РФ по запросу Еревана бывший депутат парламента Армении Левон Саркисян арестован российским судом сроком на 40 дней, сообщил в понедельник представитель армянской генпрокуратуры Гор Абрамян.
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В пятницу в пресс-службе полиции Армении сообщила о задержании в Зеленограде Саркисяна, разыскиваемого армянскими правоохранительными органами с 1 октября 2018 года по подозрению в участии в преступном сообществе, а также разбое, совершенном организованной группой в целях хищения имущества в особо крупных размерах. Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает 15 лет лишения свободы.
На своей странице в Facebook Абрамян написал, что генпрокуратура Армении оперативно направила российским коллегам вместе с пакетом необходимых документов запрос об экстрадиции задержанного Саркисяна. "В результате взаимодействия прокуратур двух стран российский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры РФ об аресте Саркисяна сроком на 40 дней в рамках рассмотрения вопроса о его экстрадиции", - говорится в сообщении.
Саркисян был депутатом армянского парламента нескольких созывов, членом бывшее правящей Республиканской партии Армении.