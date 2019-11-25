В Приамурье часть школьников учатся дистанционно из-за гололеда

"Исходя из нынешних погодных условий, рисковать жизнями детей для того, чтобы доставить их в школы, недопустимо. Поэтому на местном уровне при наведении порядка на дорогах школьные маршруты должны быть в приоритете", - сказала министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева, чьи слова приводятся в сообщении.