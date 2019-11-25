В Приамурье часть школьников учатся дистанционно из-за гололеда

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя - РИА Новости. Часть школьников в 13 районах Приамурья временно перевели на дистанционное обучение из-за гололеда в регионе, сообщает областное министерство образования.
Перепады температуры воздуха в области и прошедший дождь 23 ноября привели к образованию гололеда и снежного наката на дорогах региона.
"Сегодня в 13 муниципалитетах Приамурья отменен подвоз учащихся по 125 школьным маршрутам (из 263 имеющихся). Корректировки в учебный процесс ввели из-за гололедицы, образовавшейся на дорогах. Решение принято органами местного самоуправления. Школьники, не посетившие сегодня свои уроки, обучаются с использованием дистанционных образовательных технологий, интернет-ресурсов - сайта или электронной почты", - говорится в сообщении.
Как пояснили РИА Новости в министерстве, на дистанционное обучение временно перешли дети, которых довозят до школ автобусами. Школьники, живущие неподалеку от учебных учреждений, продолжают их посещать.
По данным министерства, вопрос о выезде школьных автобусов на маршрут должен решаться ежедневно с учетом погоды и дорожной обстановки.
"Исходя из нынешних погодных условий, рисковать жизнями детей для того, чтобы доставить их в школы, недопустимо. Поэтому на местном уровне при наведении порядка на дорогах школьные маршруты должны быть в приоритете", - сказала министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева, чьи слова приводятся в сообщении.