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РИА Новости

В Приамурье часть школьников учатся дистанционно из-за гололеда

09:53 25.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГололед
Гололед
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Гололед. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя - РИА Новости. Часть школьников в 13 районах Приамурья временно перевели на дистанционное обучение из-за гололеда в регионе, сообщает областное министерство образования.
Перепады температуры воздуха в области и прошедший дождь 23 ноября привели к образованию гололеда и снежного наката на дорогах региона.
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"Сегодня в 13 муниципалитетах Приамурья отменен подвоз учащихся по 125 школьным маршрутам (из 263 имеющихся). Корректировки в учебный процесс ввели из-за гололедицы, образовавшейся на дорогах. Решение принято органами местного самоуправления. Школьники, не посетившие сегодня свои уроки, обучаются с использованием дистанционных образовательных технологий, интернет-ресурсов - сайта или электронной почты", - говорится в сообщении.
Как пояснили РИА Новости в министерстве, на дистанционное обучение временно перешли дети, которых довозят до школ автобусами. Школьники, живущие неподалеку от учебных учреждений, продолжают их посещать.
По данным министерства, вопрос о выезде школьных автобусов на маршрут должен решаться ежедневно с учетом погоды и дорожной обстановки.
"Исходя из нынешних погодных условий, рисковать жизнями детей для того, чтобы доставить их в школы, недопустимо. Поэтому на местном уровне при наведении порядка на дорогах школьные маршруты должны быть в приоритете", - сказала министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева, чьи слова приводятся в сообщении.
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