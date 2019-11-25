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РИА Новости

В аппарате президента Киргизии рассказали о подготовке к саммиту ОДКБ

08:37 25.11.2019
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкБишкек
Бишкек
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Бишкек. Архивное фото
БИШКЕК, 25 ноя - РИА Новости. Участники саммита ОДКБ в Бишкеке обсудят более 20 вопросов из различных сфер, заявил в понедельник на пресс-конференции заведующий отделом внешней политики аппарата президента Киргизии Данияр Сыдыков.
Саммит ОДКБ пройдет в Бишкеке 28 ноября. В нем примут участие президенты России, Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Таджикистана, а также премьер-министр Армении.
Государственные флаги стран-участниц ОДКБ
22 ноября, 15:36
Лидеры стран ОДКБ обсудят вопросы безопасности 28 ноября в Бишкеке
"В ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ его участники обсудят 21 вопрос из разных сфер", - заявил Сыдыков.
Как уточнил Сыдыков, также в рамках пленарной сессии совета запланировано заседание совета министров обороны, глав МИД и секретарей Советов безопасности стран-членов организации.
Сыдыков добавил, что из-за повышенных мер безопасности в столице Киргизии во время саммита будут перекрыты ряд улиц, и попросил горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам.
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ОДКБКиргизияВ мире
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