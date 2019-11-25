В аппарате президента Киргизии рассказали о подготовке к саммиту ОДКБ

БИШКЕК, 25 ноя - РИА Новости. Участники саммита Участники саммита ОДКБ в Бишкеке обсудят более 20 вопросов из различных сфер, заявил в понедельник на пресс-конференции заведующий отделом внешней политики аппарата президента Киргизии Данияр Сыдыков.

Саммит ОДКБ пройдет в Бишкеке 28 ноября. В нем примут участие президенты России, Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Таджикистана, а также премьер-министр Армении.

"В ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ его участники обсудят 21 вопрос из разных сфер", - заявил Сыдыков.

Как уточнил Сыдыков, также в рамках пленарной сессии совета запланировано заседание совета министров обороны, глав МИД и секретарей Советов безопасности стран-членов организации.