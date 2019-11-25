В аппарате президента Киргизии рассказали о подготовке к саммиту ОДКБ

Саммит ОДКБ пройдет в Бишкеке 28 ноября. В нем примут участие президенты России, Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Таджикистана, а также премьер-министр Армении.
"В ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ его участники обсудят 21 вопрос из разных сфер", - заявил Сыдыков.
Как уточнил Сыдыков, также в рамках пленарной сессии совета запланировано заседание совета министров обороны, глав МИД и секретарей Советов безопасности стран-членов организации.
Сыдыков добавил, что из-за повышенных мер безопасности в столице Киргизии во время саммита будут перекрыты ряд улиц, и попросил горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам.