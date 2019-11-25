"Ростех" откроет за рубежом сервисные центры по ремонту "Панцирей"

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") планирует создавать сеть центров сервисного обслуживания и модернизации зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С1" за рубежом, переговоры ведутся, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха".
"Разработанная концепция предусматривает несколько вариантов организации сервисных центров: от стационарных комплексов до мобильных групп для проведения незначительных работ. Соответствующие переговоры уже ведутся с рядом стран, на вооружении которых находятся ЗРПК "Панцирь-С1", требующие послепродажного обслуживания. К работам по техобслуживанию и модернизации машин планируется также привлекать иностранных партнеров", - сказали в пресс-службе.
Там не уточнили, в каких именно странах могут появиться подобные центры.
Директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов отметил, что госкорпорация стремится предоставить своим партнерам наилучшие условия не только при продаже отечественной техники, но и при ее дальнейшей эксплуатации, предлагая комплексные услуги по сопровождению изделий на протяжении всего жизненного цикла.
"Организация сервисных центров непосредственно в странах эксплуатации сократит расходы на транспортировку большегрузных машин и время, затрачиваемое на их обслуживание. Все эти факторы повысят эффективность обслуживания и обеспечат максимальную техническую боеготовность машин", – сказал Кладов, слова которого привели в пресс-службе.
ЗРПК "Панцирь – С1" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. С 2009 года комплекс экспортируется в ряд стран Ближнего Востока.
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