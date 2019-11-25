Глава ВТБ не ожидает новых антироссийских санкций США

"Санкции, которые сегодня приняты американской стороной, не будут отменены, в ближайшие годы по крайней мере. Но каких-то новых жестких санкций, если не произойдет каких-то серьезных изменений в политике, в геополитике, во внутренних проблемах Соединенных Штатов, мы все-таки не ожидаем", - сказал Костин в эфире программы "Большая игра" на Первом канале .

"У нас большой профицит бюджета, у нас снижение инфляции идет, у нас многие другие позитивные факторы макроэкономического роста. На мой взгляд, никаких кризисов, никаких рецессий российскую экономику не ждет, и, конечно, фраза (экс-президента США Барака) Обамы о том, что российская экономика (разорвана) в клочья, она тоже не подтверждается, хотя, конечно, санкции оказали и оказывают негативный эффект, тут нечего говорить, в том числе на темпы роста", - добавил Костин.