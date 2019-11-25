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РИА Новости

Глава ВТБ не ожидает новых антироссийских санкций США

02:05 25.11.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПрезидент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что санкции США против России в ближайшие годы не будут отменены, но при этом не ожидает новых антироссийских мер, если не произойдут серьезные изменения в геополитике и во внутренних делах Соединенных Штатов.

"Санкции, которые сегодня приняты американской стороной, не будут отменены, в ближайшие годы по крайней мере. Но каких-то новых жестких санкций, если не произойдет каких-то серьезных изменений в политике, в геополитике, во внутренних проблемах Соединенных Штатов, мы все-таки не ожидаем", - сказал Костин в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

По словам главы ВТБ, несмотря на то, что в России нет быстрого экономического роста, российскую экономику характеризует "очень серьезная" стабильность.
"У нас большой профицит бюджета, у нас снижение инфляции идет, у нас многие другие позитивные факторы макроэкономического роста. На мой взгляд, никаких кризисов, никаких рецессий российскую экономику не ждет, и, конечно, фраза (экс-президента США Барака) Обамы о том, что российская экономика (разорвана) в клочья, она тоже не подтверждается, хотя, конечно, санкции оказали и оказывают негативный эффект, тут нечего говорить, в том числе на темпы роста", - добавил Костин.
ВТБ с 2014 года находится под секторальными санкциями США и ЕС, которые ограничивают для него привлечение финансирования. Основным акционером банка является РФ, которой в лице Росимущества и Минфина принадлежит 60,9348% голосующих акций, или 45,01% уставного капитала банка (с учетом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92,23%).
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ВТБАндрей Костин (банкир)РоссияСШАЭкономика
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