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РИА Новости

СФ рассмотрит проект заявления о недопустимости санкций против Кубы

01:21 25.11.2019
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© РИА Новости / Макс Альперт / Перейти в фотобанкКуба
Куба
© РИА Новости / Макс Альперт
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Куба. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Совфед на заседании в понедельник намерен рассмотреть проект заявления палаты о солидарности с народом Кубы и перспективах развития российско-кубинских отношений, сенаторы в очередной раз заявят о недопустимости односторонних санкций в отношении Гаваны в обход СБ ООН.
Первый замглавы международного комитета СФ Сергей Кисляк на заседании комитета в пятницу предложил принять заявление Совфеда о солидарности с народом Кубы и перспективах развития российско-кубинских отношений. Он подчеркнул, что это особенно актуально на фоне экономического, политического давления со стороны США. По его словам, российские сенаторы должны принципиально осудить политику санкций. На этом фоне важно заявить о позиции России. Кисляк также отметил, что заявление СФ будет направлено в парламенты других стран.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе визита в Гавану заявила, что санкции и блокада Кубы являются грубейшим нарушением международного права, незаконными и антигуманными мерами, но мировое сообщество добьется их снятия. По словам сенатора, практически все мировое сообщество выступает в защиту Кубы, против грубейшего нарушения международного права, против односторонних санкций, и традиционно лишь три-четыре государства идут против мнения мирового сообщества.
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Матвиенко отмечала, что российские парламентарии постоянно используют свои возможности на всех международных площадках и впредь будут заявлять протесты против санкционных мер, блокады Кубы.  По ее словам, СФ ежегодно принимает резолюцию с требованиями снять блокаду Кубы, а Россия в ООН требует ее принятия.
Генассамблея ООН одобрила 7 ноября резолюцию с призывом прекратить экономическую блокаду Кубы, введенную США. Документ получил название "Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США против Кубы". За принятие резолюции проголосовали 187 государств, против - три (США, Бразилия, Израиль), воздержались - два (Колумбия и Украина).
США разорвали дипсвязи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. С 1992 года Куба ежегодно представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции о необходимости отмены американского эмбарго. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство членов всемирной организации.
В 2015 году дипломатические отношения между странами были восстановлены, а в 2016 году президент США Барак Обама посетил Кубу. Однако с 2017 года администрация Дональда Трампа вновь стала проводить жесткий курс в отношении Острова свободы.
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Совет Федерации РФКубаРоссияСШАВ мире
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