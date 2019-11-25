Российские военные проведут в ноябре инспекцию в Португалии

"В период с 25 по 29 ноября в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Португалии", - пишет газета со ссылкой на начальника национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.