Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-23T14:29+0300
https://ria.ru/20191123/1561506872.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156148/75/1561487515_0:68:3168:1850_1036x0_80_0_0_cf91df0414fe974ad9885c48921aabf4.jpg
РИА Новости

На совещании у Путина приватизацию не обсуждали, заявил Силуанов

14:29 23.11.2019
82
© РИА Новости / Алексей ДружининМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Вопрос приватизации в России не поднимался на совещании по экономическим вопросам у президента РФ Владимира Путина, которое состоялось в пятницу, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах съезда партии "Единая Россия".
"Нет", - сказал он, отвечая на вопрос, поднималась ли тема приватизации на совещании.
Здание Минэкономразвития в Москве
9 ноября, 21:03
В правительство в ближайшие дни внесут план приватизации на 2020-2022 годы
В совещании принимали участие руководитель администрации президента Антон Вайно, глава Центрального банка Эльвира Набиуллина, Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, помощник президента Андрей Белоусов. Открывая совещание, Путин заявил, что в течение ближайших трех лет властям необходимо приложить усилия, чтобы не только закрепить положительные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост устойчивым и динамичным.
Ранее Силуанов заявлял, что правительство будет вырабатывать предложения об ускоренной приватизации в РФ.
421002
Обсудить 0
19-й съезд "Единой России"Антон СилуановЕдиная РоссияРоссияЭкономика
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на съезде партии Единая Россия
"Единая Россия" давно доказала эффективность, заявил Медведев
Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ Д. Медведев приняли участие в съезде партии Единая Россия
Путин призвал ЕР не быть покладистой к руководителям любого уровня
Первый заместитель председателя правительства РФ министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы РФ
Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на съезде партии Единая Россия
ЕР должна прийти к думским выборам на пике своих сил, заявил Медведев
Председатель правительства России Дмитрий Медведев проводит рабочую встречу с активом местных и первичных отделений партии Единой России
Медведев заявил, что ЕР должна отвечать на несправедливую критику
Председатель правительства РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис
"Единая Россия" должна стать открытой для россиян, считает Медведев
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев приняли участие в съезде партии Единая Россия
Путин: ЕР должна доказать, что является социальным лифтом для лидеров
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
Медведев призвал усилить работу ЕР по защите прав граждан
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
Медведев назвал цель "Единой России" на выборах
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
Медведев возглавит комиссию по подготовке программы "Единой России"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
Медведев высказался о повышении ответственности руководящих органов ЕР
Оформление павильона ВДНХ, где проходит XIX съезд партии Единая Россия в Москве
Путин поблагодарил ЕР за деятельную поддержку и содержательную работу
Медведев предложил выходить из партии тем, кто ее стесняется
Медведев заявил, что самовыдвиженцы на выборах запутали избирателей
Панорама Тегерана, Иран
Свобода интернета не имеет значения для США, заявили в МИД Ирана
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
Медведев: к выборам у избирателей не должно быть сомнений в правоте ЕР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:36В Колумбии прошел третий день "кастрюльных протестов"
00:20В Королеве ликвидировали открытое горение в доме
23:59В подмосковном Королеве загорелся трехэтажный жилой дом
23:54Пожар на газопроводе в Нальчике потушили
23:32Пушков ответил на заявление директора Ротару о ее "травле"
23:19Госдеп призвал Facebook и Twitter заблокировать аккаунты властей Ирана
23:15В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из окна автомобиля
23:07Московский метрополитен запустил опрос о работе МЦД
23:02Врач назвала десять продуктов, которые могут заменить лекарства
22:51В Иране задержали около 180 лидеров беспорядков, сообщили СМИ
22:47В Курске восстановили теплоснабжение после аварии
22:42Партия Моралеса намерена защитить его от уголовного преследования
22:41Эксперты по итогам съезда назвали главные изменения "Единой России"
22:28В США считают, что Дамаск не готов защитить месторождения нефти от ИГ*
22:23Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией
22:21В Кабардино-Балкарии после ДТП произошел пожар на газопроводе
22:09Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Хасеке
22:08Украина и МВФ договорились по новой программе кредитования
22:04В Египте считают давление США из-за Сy-35 нарушением норм дипломатии
21:38Боливийский сенат аннулировал победу Моралеса на выборах
Лента новостейМолния