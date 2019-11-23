На совещании у Путина приватизацию не обсуждали, заявил Силуанов

"Нет", - сказал он, отвечая на вопрос, поднималась ли тема приватизации на совещании.

В совещании принимали участие руководитель администрации президента Антон Вайно, глава Центрального банка Эльвира Набиуллина, Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, помощник президента Андрей Белоусов. Открывая совещание, Путин заявил, что в течение ближайших трех лет властям необходимо приложить усилия, чтобы не только закрепить положительные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост устойчивым и динамичным.