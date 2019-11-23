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РИА Новости

Путин рассказал о ценностях, которые должны объединять россиян

14:26 23.11.2019 (обновлено: 14:36 23.11.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчастники XIX съезда партии "Единая Россия" в Москве
Участники XIX съезда партии Единая Россия в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россиян должны объединять такие ценности, как суверенитет и территориальная целостность, сплоченность и единство, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании съезда "Единой России".
"При всем идеологическом многообразии есть ценности, которые должны объединять нас всех и которые объединяют нас всех, причем вне зависимости от партийной принадлежности. Что это? Это то, что нам дороже всего: это суверенитет России, ее национальные интересы, территориальная целостность. Это, конечно, и в первую очередь благополучие людей, и широкие возможности для самореализации человека. Это сбережение народа, приоритет демографического развития, семьи и многодетности. И, конечно, это гражданский мир и межнациональное согласие, сплоченность и единство нашего многонационального и многоконфессионального народа ", - сказал Путин.
"Единая Россия" в субботу проводит в Москве свой 19-й съезд, который посетил президент РФ Владимир Путин. На съезде партия даст старт выборной кампании 2021 года, в ряде руководящих должностей пройдет ротация, будет реформирована структура генсовета и исполкома партии.
Оформление павильона ВДНХ, где проходит XIX съезд партии Единая Россия в Москве
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19-й съезд "Единой России"Единая РоссияВладимир ПутинПолитика
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