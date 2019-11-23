Бурков рассказал о дивидендах от форума Россия – Казахстан

ОМСК, 23 ноя - РИА Новости. XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, состоявшийся в Омске 6 и 7 ноября, принес региону неоспоримые дивиденды – намечены решения важных вопросов, проведено благоустройство, заявил губернатор Омской области XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, состоявшийся в Омске 6 и 7 ноября, принес региону неоспоримые дивиденды – намечены решения важных вопросов, проведено благоустройство, заявил губернатор Омской области Александр Бурков

Глава региона подвел итоги международного саммита в эфире "12 канала" и ГТРК "Иртыш". Он рассказал о ходе подготовки форума с участием глав государств и его главных результатах для города и региона.

"Для нашего региона я бы отметил два ключевых решения, принятых на форуме. Это – строительство пропускных пунктов на границе с республикой Казахстан. Туда попало четыре пункта. Этот вопрос мы поднимали еще два года назад…. Это – первый ключевой момент. И второй – тема судоходства по реке Иртыш", - рассказал Бурков.

Он пояснил, что обустройство пунктов пропуска на границе с Казахстаном в первую очередь означает увеличение их пропускной способности и создание комфортных условий, как для самих сотрудников погрануправлений, так и граждан, которые пересекают границу, в том числе с различными грузами. Тема увеличения перевозок и судоходства по Иртышу, затронутая на уровне двух государства, также очень важна, отметил губернатор.

Приняв международный саммит с участием лидеров двух стран на своей территории в очередной раз, регион, считает Бурков, получил неоспоримые дивиденды – в лучшую сторону был изменен облик Омска, заключены новые экономические контракты и соглашения с казахстанскими предприятиями, и по ним уже начата работа. Всего по итогам форума подписано 32 документа.