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Омская область
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РИА Новости

Бурков рассказал о дивидендах от форума Россия – Казахстан

09:57 23.11.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
ОМСК, 23 ноя - РИА Новости. XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, состоявшийся в Омске 6 и 7 ноября, принес региону неоспоримые дивиденды – намечены решения важных вопросов, проведено благоустройство, заявил губернатор Омской области Александр Бурков.
Глава региона подвел итоги международного саммита в эфире "12 канала" и ГТРК "Иртыш". Он рассказал о ходе подготовки форума с участием глав государств и его главных результатах для города и региона.
"Для нашего региона я бы отметил два ключевых решения, принятых на форуме. Это – строительство пропускных пунктов на границе с республикой Казахстан. Туда попало четыре пункта. Этот вопрос мы поднимали еще два года назад…. Это – первый ключевой момент. И второй – тема судоходства по реке Иртыш", - рассказал Бурков.
Он пояснил, что обустройство пунктов пропуска на границе с Казахстаном в первую очередь означает увеличение их пропускной способности и создание комфортных условий, как для самих сотрудников погрануправлений, так и граждан, которые пересекают границу, в том числе с различными грузами. Тема увеличения перевозок и судоходства по Иртышу, затронутая на уровне двух государства, также очень важна, отметил губернатор.
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Приняв международный саммит с участием лидеров двух стран на своей территории в очередной раз, регион, считает Бурков, получил неоспоримые дивиденды – в лучшую сторону был изменен облик Омска, заключены новые экономические контракты и соглашения с казахстанскими предприятиями, и по ним уже начата работа. Всего по итогам форума подписано 32 документа.
"Сначала мы получили право принимать гостей из 24 регионов нашей страны и десяти регионов Казахстана, а в дальнейшем под это получили федеральную поддержку. Только на ремонт фасадов домов - 1,1 миллиарда рублей", - отметил губернатор. Таким образом, по его словам, Омск получил, то, чего недополучал десятилетия: удалось развернуть массовое благоустройство, ремонт фасадов, введены в строй культурно-просветительский центр "Эрмитаж-Сибирь", хоккейная академия "Авангард".
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Омская областьАлександр БурковОмскРоссияКазахстанЭкономика
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