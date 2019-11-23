Лавров и глава МИД Китая обсудили ситуацию вокруг Ирана

Отмечается, что министры высоко оценили состояние российско-китайского стратегического партнерства и обсудили ряд тем двустороннего практического взаимодействия. Так, стороны обменялись мнениями по вопросам международной повестки, акцентируя внимание на перспективы развития "Большой двадцатки" и взаимодействие России и Китая в этом формате.