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РИА Новости

Лавров и глава МИД Китая обсудили ситуацию вокруг Ирана

08:56 23.11.2019 (обновлено: 10:04 23.11.2019)
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© ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Китая Ван И и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) во время встречи в отеле "Нагоя Канко" в Нагое
Министр иностранных дел Китая Ван И и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) во время встречи в отеле Нагоя Канко в Нагое
© ТАСС/POOL
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И обсудили в Японии ситуацию вокруг Ирана, афганское урегулирование и положение дел на Корейском полуострове, сообщается на сайте российского МИД.
Переговоры прошли на полях министерской встречи G20 в японской Нагое.
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Отмечается, что министры высоко оценили состояние российско-китайского стратегического партнерства и обсудили ряд тем двустороннего практического взаимодействия. Так, стороны обменялись мнениями по вопросам международной повестки, акцентируя внимание на перспективы развития "Большой двадцатки" и взаимодействие России и Китая в этом формате.
"Были также затронуты наиболее актуальные региональные проблемы, включая ситуацию вокруг Ирана, ход афганского урегулирования, положение дел на Корейском полуострове", - говорится в сообщении.
Министры констатировали близость позиций по рассмотренным вопросам и подтвердили важность продолжения регулярных контактов для дальнейшего углубления внешнеполитического взаимодействия.
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Сергей ЛавровМИД РФМИД КНРАфганистанЮжная КореяКитайКНДРЯпонияРоссияИранВ мире
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