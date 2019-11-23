Россия призвала не навязывать Африке рецепты извне, заявил Лавров

НАГОЯ (Япония), 23 ноя - РИА Новости. Россия призвала не навязывать Россия призвала не навязывать Африке рецепты извне, в том числе по урегулированию конфликтов, сообщил журналистам в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров , принявший участие во встрече министров иностранных дел стран "большой двадцатки" в японском городе Нагоя.

"По африканским делам особо подчеркнули необходимость не навязывать африканцам какие-либо рецепты извне, в том числе и по урегулированию конфликтов", - сказал Лавров. По его словам, следует придерживаться принципа "африканским проблемам африканское решение".

"Мы будем поддерживать Африканский союз , субрегиональные организации на африканском континенте в том, как они видят пути решения африканских проблем", - отметил российский министр.

На встрече "двадцатки" обсуждались роль Африки в современном мире, ее огромного экономического потенциала и урегулирования конфликтов, которые, как подчеркнул Лавров, мешают "освоению ресурсов Африки на благо ее народов, на благо мировой экономики".

Также, как сообщил глава МИД РФ, в Нагое обсудили вопросы, которые связаны с темой глобального управления. "Оно нуждается, конечно же, в совершенствовании, учитывая те проблемы, которые накопились в мировой экономике, в мировой торговой системе", - отметил Лавров. По его мнению, "Группа двадцати" является оптимальным для этого форматом.

В эту группу входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Мексика, Республика Корея, ЮАР, Россия, Саудовская Аравия, Великобритания, США и ЕС. На встрече в Нагое также будут присутствовать представители приглашенных стран, которые не входят в объединение, в частности, Испании, Нидерландов и Вьетнама.