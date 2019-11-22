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РИА Новости

В Дагестане рассматривают перспективы развития хлопководства

19:33 22.11.2019
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© РИА Новости / Станислав Корытников / Перейти в фотобанкМеханизированная уборка хлопка
Механизированная уборка хлопка
© РИА Новости / Станислав Корытников
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МАХАЧКАЛА, 22 ноя – РИА Новости. Перспективы развития хлопководства в регионе обсуждены в рамках встречи председателя правительства Дагестана Артёма Здунова с президентом Международной ассоциации исламского бизнеса Маратом Кабаевым, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Речь шла о реализации инвестиционного проекта "Выращивание хлопка", инициированного компанией ООО "Национальный центр развития региона". Для этих целей российскими специалистами был выведен "ультраранний" сорт хлопка", - отметили в пресс-службе.
Город Дербент
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Ранее хлопчатник уже выращивали в Карабудахкентском и Ногайском районах Дагестана. В настоящее время предпринимаются попытки восстановить отрасль в регионе. Так, в прошлом году в качестве эксперимента на 5 гектарах в Ногайском районе компанией по выращиванию хлопка было высажено пять сортов хлопка с индивидуальным уходом за каждым сортом. Эксперимент показал хорошие результаты. Как минимум два вида хлопка оказались приспособленными к климатическим условиям Дагестана, отметили в пресс-службе.
Премьер Дагестана Артём Здунов на встрече согласился с тем, что хлопководство представляет интерес для Дагестана. "Конечно, проект дорогостоящий, но его маржинальность привлекательна. Мы проработаем план действий, не упуская вопрос восстановления плодородия почв, на которых будет выращиваться хлопок, и мелиорации", - приводятся в сообщении его слова.
Тема развития растениеводства в Дагестане стала отдельным пунктом Послания главы Дагестана Владимира Васильева Народному Собранию республики. Прежде всего, руководитель региона призвал эффективнее использовать земли сельхозназначения и мелиоративные системы, напомнили в пресс-службе.

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