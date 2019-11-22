Более 360 специалистов в МО получат "социальную ипотеку" в 2020 году

"С помощью программы жилищные условия смогли улучшить 950 врачей, 400 молодых ученых и уникальных специалистов, более 200 учителей, 30 тренеров. В 2020 году программа продолжит действие, будут выданы свидетельства 365 специалистам", − пояснила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

"Социальная ипотека" – это программа поддержки и привлечения в регион специалистов. Она работает в Московской области с 2016 года. Правительство региона выплачивает тело кредита, а участник – только проценты. За все время действия программы свидетельства получило порядка 1600 профессионалов.