Более 360 специалистов в МО получат "социальную ипотеку" в 2020 году

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В следующем году по программе "Социальная ипотека" в Московской области будет выдано 365 свидетельств для 130 врачей, 100 молодых ученых и уникальных специалистов, 80 учителей, 30 воспитателей, 25 тренеров. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства жилищной политики Московской области.
"С помощью программы жилищные условия смогли улучшить 950 врачей, 400 молодых ученых и уникальных специалистов, более 200 учителей, 30 тренеров. В 2020 году программа продолжит действие, будут выданы свидетельства 365 специалистам", − пояснила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.
"Социальная ипотека" – это программа поддержки и привлечения в регион специалистов. Она работает в Московской области с 2016 года. Правительство региона выплачивает тело кредита, а участник – только проценты. За все время действия программы свидетельства получило порядка 1600 профессионалов.
Чтобы подать заявку, необходимо обратиться в профильное ведомство региона. В министерстве здравоохранения Московской области заявки уже принимают, в других ведомствах их начнут принимать в ближайшее время. Подробную информацию можно найти на сайте minzhil.mosreg.ru