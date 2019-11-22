Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T19:30+0300
https://ria.ru/20191122/1561491575.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156148/99/1561489935_0:137:2047:1288_1036x0_80_0_0_246d949dcb323f6f297b27015f957f25.jpg
РИА Новости

Медведев счел понятие ветхого фельдшерско-акушерского пункта излишним

19:30 22.11.2019
625
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев проводит рабочую встречу с активом местных и первичных отделений партии "Единой России"
Председатель правительства России Дмитрий Медведев проводит рабочую встречу с активом местных и первичных отделений партии Единой России
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава правительства РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев считает излишним создавать отдельную правовую модель для функционирования ветхих фельдшерско-акушерских пунктов, такие объекты просто нужно включать в программу переоснащения.
Председатель ЕР в пятницу провел встречу с активном местных и первичных отделений партии. Один из участников беседы поднял вопрос работы фельдшерско-акушерских пунктов и предложил законодательно предусмотреть понятие "ветхих" ФАП, которые - в отличие от аварийных - продолжали бы работать, пока строится новый объект.
"Нам нужны нормальные ФАПы, а не аварийные и не ветхие, вот что я думаю", - отметил Медведев с улыбкой.
"Мне кажется, что нам не нужно, конечно, отдельную модель ветхого ФАПа создавать, это будет не очень хорошо. Нам нужно просто сделать все, чтобы фельдшерско-акушерские пункты, которые под такие критерии попадают, просто встали в программу их переоснащения, вот и все. А отдельную правовую модель не надо внедрять, это излишне", - подчеркнул премьер.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время прямой линии в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 13 сентября 2019
15 ноября, 09:17
До конца года в России построят 150 фельдшерско-акушерских пунктов
Он уточнил, что определение ветхости представляет собой довольно сложный правовой вопрос. "С аварийным все понятно - там нельзя ничего делать, соответственно, вешается амбарный замок, и неважно, что это: если дом аварийный - он расселяется немедленно, если это ФАП - он закрывается", - отметил Медведев.
Если же говорить о ветхом помещении, то, согласно критериям Госстроя, это такое здание, которое может исполнять свои функции, но в котором процент износа приближается к двум третям, то есть к 65-70%, добавил он.
410238
Обсудить 7
Дмитрий МедведевЕдиная РоссияРоссияОбщество
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 21 ноября 2019
Медведев предложил способ трансформации четырехдневки
Президент России Борис Ельцин выступает с традиционным новогодним обращением к гражданам России
Юмашев рассказал о записи новогоднего обращения Ельцина в 1999 году
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве за убийство супружеской пары четыре человека пойдут под суд
Председатель правительства России Дмитрий Медведев проводит рабочую встречу с активом местных и первичных отделений партии Единой России
Медведев отметил разницу в зарплатах руководства и рядовых бюджетников
Владимир Путин дает присягу Президента Российской Федерации. Справа – первый Президент России Борис Ельцин
Путин за два года до президентства хотел уйти из Кремля, заявил Юмашев
Заграничный паспорт гражданина Украины
Украинцам разрешили фотографироваться на документы в головных уборах
Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
В Пензе прокуратура откроет "горячую линию" после ЧП с автомобилем
Председатель правительства России Дмитрий Медведев проводит рабочую встречу с активом местных и первичных отделений партии Единой России
Медведев выступил против закрепления понятия "неполного рабочего дня"
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Рязани раскрыли убийство бизнесмена, застреленного на обочине дороги
Председатель правительства России Дмитрий Медведев проводит рабочую встречу с активом местных и первичных отделений партии Единой России
Медведев поддержал идею льгот студентам-медикам для первичного звена
Председатель правительства России Дмитрий Медведев проводит рабочую встречу с активом местных и первичных отделений партии Единой России. 22 ноября 2019
Медведев прокомментировал запрет участия госслужащих в управлении НКО
Эвакуация автомобиля на штрафстоянку за неправильную парковку в Москве
Работники АМПП пройдут психиатрическое освидетельствование
Владимир Путин и Борис Ельцин
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Женщина расплачивается в кассе
Власти ХМАО сочли отказ семье в пособии из-за 14 рублей законным
Ведущий сотрудник отделения судебно-психиатрических экспертиз при наркоманиях и алкоголизме Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского, профессор Татьяна Клименко
Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач рассказала о повышении
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:39Правительство одобрило повышение эффективности выявления картелей
10:35Пиар-директор Началовой анонсировала релиз неизданных песен певицы
10:35СК проведет проверку в Приморье, где мать выкинула младенца из окна
10:33В Крыму прокомментировали стратегию Киева по "возвращению" полуострова
10:29ВСУ за сутки девять раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
10:25В Малайзии задержали сухогруз с россиянином на борту
10:14В Италии воссоздали "подводное" вино по древнегреческой технологии
10:02Станцию "Волоколамская" на МЦД-2 откроют для пассажиров
10:02АТОР: в Египте вдвое сократится время переезда из Каира в Шарм-эш-Шейх
10:00Глава Якутии предложил оставить в ДФО старые тарифы на электроэнергию
09:56Джонсон сравнил влияние России на Brexit с бермудским треугольником
09:53Правительство одобрило перераспределение субсидий на места в школах
09:53Ночь на субботу стала самой холодной в Москве с начала осени
09:52На Украине сообщили об утечке нефти после аварии танкера в Черном море
09:51Регионам выделят почти 339 миллионов рублей на празднование Дня Победы
09:46В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
09:41В ДТП в Ульяновской области погибли два человека
09:34Правительство ратифицировало договор с Анголой об исследовании космоса
09:30В Китае пройдет второй фестиваль Гергиева и Мариинского театра
09:29В Москве в субботу ожидаются до минус пяти градусов
Лента новостейМолния