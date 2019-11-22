Медведев счел понятие ветхого фельдшерско-акушерского пункта излишним

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава правительства РФ, председатель партии Глава правительства РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев считает излишним создавать отдельную правовую модель для функционирования ветхих фельдшерско-акушерских пунктов, такие объекты просто нужно включать в программу переоснащения.

Председатель ЕР в пятницу провел встречу с активном местных и первичных отделений партии. Один из участников беседы поднял вопрос работы фельдшерско-акушерских пунктов и предложил законодательно предусмотреть понятие "ветхих" ФАП, которые - в отличие от аварийных - продолжали бы работать, пока строится новый объект.

"Нам нужны нормальные ФАПы, а не аварийные и не ветхие, вот что я думаю", - отметил Медведев с улыбкой.

"Мне кажется, что нам не нужно, конечно, отдельную модель ветхого ФАПа создавать, это будет не очень хорошо. Нам нужно просто сделать все, чтобы фельдшерско-акушерские пункты, которые под такие критерии попадают, просто встали в программу их переоснащения, вот и все. А отдельную правовую модель не надо внедрять, это излишне", - подчеркнул премьер.

Он уточнил, что определение ветхости представляет собой довольно сложный правовой вопрос. "С аварийным все понятно - там нельзя ничего делать, соответственно, вешается амбарный замок, и неважно, что это: если дом аварийный - он расселяется немедленно, если это ФАП - он закрывается", - отметил Медведев.