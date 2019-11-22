Водителей в Москве предупредили о пробках

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пробки в Москве наблюдаются на Садовом и Третьем транспортном кольце, МКАД и вылетных магистралях в сторону области, москвичам рекомендуется выбирать городской транспорт, сообщает столичный Центр организации дорожного движения на своей странице в Twitter.
"Движение затруднено на Садовом, ТТК, МКАД, а также на вылетных в сторону области. Если вам точно нужно на авто, лучше выезжать из города после 20 часов. К этому времени на дорогах станет полегче", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящий момент быстрее будет на городском транспорте.