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РИА Новости

Водителей в Москве предупредили о пробках

17:50 22.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобили в пробке в Москве
Автомобили в пробке в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пробки в Москве наблюдаются на Садовом и Третьем транспортном кольце, МКАД и вылетных магистралях в сторону области, москвичам рекомендуется выбирать городской транспорт, сообщает столичный Центр организации дорожного движения на своей странице в Twitter.
"Движение затруднено на Садовом, ТТК, МКАД, а также на вылетных в сторону области. Если вам точно нужно на авто, лучше выезжать из города после 20 часов. К этому времени на дорогах станет полегче", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящий момент быстрее будет на городском транспорте.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
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