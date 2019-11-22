Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным

"Мы такую придумали инициативу - конкурс первичек, провели ее. Хотел бы от вас услышать, получилось ли из этого что-то хорошее, и если получилось, то тогда я готов буду дать поручение коллегам этот конкурс сделать постоянным, чтобы он постоянно проводился", - сказал Медведев в ходе встречи с активом местных и первичных отделений партии "Единая Россия".