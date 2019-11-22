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РИА Новости

Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным

17:43 22.11.2019 (обновлено: 09:22 23.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Конкурс среди первичных организаций "Единой России" может стать регулярным, заявил премьер-министр РФ, председатель партии Дмитрий Медведев.
"Мы такую придумали инициативу - конкурс первичек, провели ее. Хотел бы от вас услышать, получилось ли из этого что-то хорошее, и если получилось, то тогда я готов буду дать поручение коллегам этот конкурс сделать постоянным, чтобы он постоянно проводился", - сказал Медведев в ходе встречи с активом местных и первичных отделений партии "Единая Россия".
По его словам, результаты этого конкурса можно будет использовать для достижения важнейших целей развития страны.
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