Пайетт поблагодарил архиепископа Афинского за признание ПЦУ

Пайетт после встречи отметил "историческое значение" решения Иеронима и сообщил, что передал письмо посла Сэмюэла Браунбека, курирующего вопросы свободы вероисповедания в мире, в котором говорится, что Соединенные Штаты "признают мудрость" архиепископа. Иероним в свою очередь сказал, что они говорили о проблеме беженцев и украинской проблеме, говорится в сообщении.

Пайетт написал на своей странице в Twitter , что для него было "большой честью" передать архиепископу Иерониму поздравления посла Браунбека "с историческим решением признать православную церковь Украины, поддержав религиозную свободу и право на самоопределение, несмотря на сильное внешнеполитическое давление".

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что создание раскольнической структуры на Украине было бы невозможно без прямой поддержки США и налицо и внешнее давление на Элладскую православную церковь с целью официального признания раскольников. По словам Лаврова, США не хотят ограничиваться тем, что уже было сделано, и пытаются продвигать раскол в православном мире в целом.

Пайетт возглавил дипмиссию в Афинах в 2016 году. До этого он был послом США в Киеве с августа 2013 по август 2016 года, при нем на Украине произошел государственный переворот. Пайетт стал широко известен благодаря утечке записи его телефонных разговоров в январе 2014 года с помощницей госсекретаря США Викторией Нуланд, с которой он обсуждал ситуацию на Украине и распределение портфелей в будущем украинском правительстве. Вместе с Нуланд он раздавал печенье участникам майдана.