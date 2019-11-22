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РИА Новости

Пайетт поблагодарил архиепископа Афинского за признание ПЦУ

17:15 22.11.2019 (обновлено: 17:18 22.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжеффри Пайетт
Джеффри Пайетт
© РИА Новости / Стрингер
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АФИНЫ, 22 ноя – РИА Новости. Посол США в Греции Джеффри Пайетт встретился с архиепископом Афинским и всей Греции Иеронимом и поблагодарил его за признание "автокефалии" раскольнической "новой церкви" Украины, сообщила архиепископия.
Пайетт после встречи отметил "историческое значение" решения Иеронима и сообщил, что передал письмо посла Сэмюэла Браунбека, курирующего вопросы свободы вероисповедания в мире, в котором говорится, что Соединенные Штаты "признают мудрость" архиепископа. Иероним в свою очередь сказал, что они говорили о проблеме беженцев и украинской проблеме, говорится в сообщении.
Пайетт написал на своей странице в Twitter, что для него было "большой честью" передать архиепископу Иерониму поздравления посла Браунбека "с историческим решением признать православную церковь Украины, поддержав религиозную свободу и право на самоопределение, несмотря на сильное внешнеполитическое давление".
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что создание раскольнической структуры на Украине было бы невозможно без прямой поддержки США и налицо и внешнее давление на Элладскую православную церковь с целью официального признания раскольников. По словам Лаврова, США не хотят ограничиваться тем, что уже было сделано, и пытаются продвигать раскол в православном мире в целом.
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Пайетт возглавил дипмиссию в Афинах в 2016 году. До этого он был послом США в Киеве с августа 2013 по август 2016 года, при нем на Украине произошел государственный переворот. Пайетт стал широко известен благодаря утечке записи его телефонных разговоров в январе 2014 года с помощницей госсекретаря США Викторией Нуланд, с которой он обсуждал ситуацию на Украине и распределение портфелей в будущем украинском правительстве. Вместе с Нуланд он раздавал печенье участникам майдана.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". РПЦ в ответ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Позднее ПЦУ признали первоиерархи Элладской и Александрийской церквей. В свою очередь Иерусалимский патриарх Феофил III выступил с инициативой созыва совещания всех предстоятелей в Иордании для решения проблемы раскола православного мира.
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Религия и мировоззрениеЭлладская православная церковьДжеффри ПайеттНовости - Религия и мировоззрениеАфиныСШАрелигияВ мире
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