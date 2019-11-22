В Палестине мужчина скончался от ран, полученных при израильском авиаударе

ГАЗА, 22 ноя - РИА Новости. Палестинец, получивший тяжелые ранения во время израильского авиудара по городу Дейр аль-Балах в секторе Газа, скончался в больнице, заявил РИА новости пресс-секретарь министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра.
"Сегодня (в пятницу - ред.) в больнице от тяжелых ранений, полученных 14 ноября в ходе израильского авиаудара по городу Дейр аль-Балах, скончался 40-летний палестинец", - сообщил аль-Кидра.
"Количество погибших в семье аль-Савака составило девять человек, в том числе пять детей", - добавил он.
В последний день эскалации в анклаве израильские ВВС нанесли ракетный удар по жилому дому в городе Дейр аль-Балах, в результаты которого погибли члены одной семьи.
Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах палестинского анклава произошло после ликвидации израильскими ВВС командира палестинской группировки "Исламский джихад" в Газе Бахи Абу аль-Ата в ночь на 12 ноября. Взаимные удары продолжались два дня, власти Газы сообщили о гибели 34 палестинцев, более 100 получили ранения. Четырнадцатого ноября израильские власти и "Исламский джихад" согласовали перемирие.