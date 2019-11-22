В Палестине мужчина скончался от ран, полученных при израильском авиаударе

ГАЗА, 22 ноя - РИА Новости. Палестинец, получивший тяжелые ранения во время израильского авиудара по городу Дейр аль-Балах в Палестинец, получивший тяжелые ранения во время израильского авиудара по городу Дейр аль-Балах в секторе Газа , скончался в больнице, заявил РИА новости пресс-секретарь министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра

"Сегодня (в пятницу - ред.) в больнице от тяжелых ранений, полученных 14 ноября в ходе израильского авиаудара по городу Дейр аль-Балах, скончался 40-летний палестинец", - сообщил аль-Кидра.

"Количество погибших в семье аль-Савака составило девять человек, в том числе пять детей", - добавил он.

В последний день эскалации в анклаве израильские ВВС нанесли ракетный удар по жилому дому в городе Дейр аль-Балах, в результаты которого погибли члены одной семьи.