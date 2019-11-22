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РИА Новости

Лукашенко запретил чиновникам создавать новые структуры в АПК

15:24 22.11.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег руководство Витебской области республики от создания новых структур в сельском хозяйстве только "ради глотка свежего воздуха", в случае неэффективной работы пригрозил чиновникам тюрьмой.
Как сообщила в пятницу пресс-служба главы государства, Лукашенко провел совещание по вопросам развития агропромышленного комплекса Витебской области. Среди прочего обсуждалось практика создания в АПК региона интеграционных структур в виде холдингов, большая часть из которых не показывает ожидаемых результатов.
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"Надо взвешивать эти причины, разные. Если вы это делаете (создаете холдинги – ред.) ради глотка свежего воздуха, если вы ради этого делаете, то через год этого воздуха не будет. И не дай бог у вас будет этот президент, и у вас уже воздуха не будет, я вас всех в тюрьму отправлю. Поэтому не врите, говорите, какая проблема. Я вижу вашу проблему. Вы бесхозяйственно, безалаберно работаете. Отвратительно. Так не должны работать", - заявил президент.
Он также указал, что в уже существующие холдинги следует привлекать профессионалов, которые могут наладить эффективную работу. "Они же силой не пойдут… Вы с ними договоритесь. А договоритесь, если им хорошо заплатите, за зарплату. Где-то, может, и квартиру дать. Специалистам надо платить", - сказал Лукашенко.
Глава государства в этой связи поручил найти не родственников, сыновей, любовниц или любовников, а "хороших специалистов", и направить в эти холдинги.
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Александр ЛукашенкоВитебская областьБелоруссияВ мире
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