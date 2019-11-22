МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Помощь спасателей понадобилась в Помощь спасателей понадобилась в Белгородской области кошке, которая через решетку упала в канализационную траншею глубиной более полуметра и громко просила о помощи, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе регионального главка МЧС

"Кошка каким-то образом угодила в канализационную траншею, и уже довольно продолжительное время из водоотводной канавы на одной из улиц города Алексеевка раздавались крики о помощи", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, на просьбу позвонившей в службу спасения очевидицы откликнулись сотрудники пожарно-спасательной части №16. Но достать бедное животное из заточения оказалось не так уж просто. Кошка находилась под дренажной решеткой на глубине более полуметра.

© Фото : Пресс-служба МЧС Белгородской области Белгородские спасатели достали упавшую в канализационную траншею кошку. 22 ноября 2019 © Фото : Пресс-служба МЧС Белгородской области Белгородские спасатели достали упавшую в канализационную траншею кошку. 22 ноября 2019

"Пожарным пришлось поднять решетку, после чего они выпустили испуганное животное на свободу", - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что звонки от неравнодушных людей с просьбами помочь попавшим в беду четвероногим друзьям поступают на пульт единой дежурно-диспетчерской службы довольно часто.