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РИА Новости

Белгородские спасатели достали упавшую в канализационную траншею кошку

15:09 22.11.2019 (обновлено: 16:03 22.11.2019)
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© Фото : Пресс-служба МЧС Белгородской областиБелгородские спасатели достали упавшую в канализационную траншею кошку. 22 ноября 2019
Белгородские спасатели достали упавшую в канализационную траншею кошку. 22 ноября 2019
© Фото : Пресс-служба МЧС Белгородской области
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Помощь спасателей понадобилась в Белгородской области кошке, которая через решетку упала в канализационную траншею глубиной более полуметра и громко просила о помощи, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Кошка каким-то образом угодила в канализационную траншею, и уже довольно продолжительное время из водоотводной канавы на одной из улиц города Алексеевка раздавались крики о помощи", - рассказал собеседник агентства.
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По его словам, на просьбу позвонившей в службу спасения очевидицы откликнулись сотрудники пожарно-спасательной части №16. Но достать бедное животное из заточения оказалось не так уж просто. Кошка находилась под дренажной решеткой на глубине более полуметра.
© Фото : Пресс-служба МЧС Белгородской областиБелгородские спасатели достали упавшую в канализационную траншею кошку. 22 ноября 2019
Белгородские спасатели достали упавшую в канализационную траншею кошку. 22 ноября 2019
© Фото : Пресс-служба МЧС Белгородской области
Белгородские спасатели достали упавшую в канализационную траншею кошку. 22 ноября 2019
"Пожарным пришлось поднять решетку, после чего они выпустили испуганное животное на свободу", - добавил собеседник агентства.
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Он отметил, что звонки от неравнодушных людей с просьбами помочь попавшим в беду четвероногим друзьям поступают на пульт единой дежурно-диспетчерской службы довольно часто.
"Безусловно, рекордсменами таких историй являются кошки. Видимо, из-за своей природной любознательности и проворности хвостатые очень часто попадают в различные передряги - то заберутся высоко, то застрянут где-то", - резюмировал представитель ведомства.
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