В Дмитрове пройдет первенство России по дзюдо среди юниоров

Программа первенства включает в себя 17 весовых категорий. Первыми на татами выйдут девушки в весовой категории до 40 килограммов и 44 килограмма и юноши в весе до 46 килограммов и 50 килограммов. Закроют турнир 1 декабря финальные поединки дзюдоистов и официальная церемония награждения победителей и призеров.

"На юниорском первенстве страны в Дмитрове соберутся сильнейшие представители своих регионов в возрасте до 18 лет. Это станет очередным тестом для подмосковных спортсменов после успешного выступления на первенстве Центрального федерального округа в Брянске, где наши юниоры завоевали 9 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых медалей", - привели в пресс-службе комментарий министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова.