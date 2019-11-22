Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2019-11-22T13:34+0300
https://ria.ru/20191122/1561469740.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156146/95/1561469559_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_f5d39116acdc393b6b3fac9655e3d423.jpg
РИА Новости

В Дмитрове пройдет первенство России по дзюдо среди юниоров

13:34 22.11.2019
12
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиВ Дмитрове пройдет первенство России по дзюдо среди юниоров
В Дмитрове пройдет первенство России по дзюдо среди юниоров
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Первенство России по дзюдо среди юниоров до 18 лет пройдет с 28 ноября по 1 декабря в подмосковном Дмитрове, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
Подмосковье на соревнованиях представят 39 человек.
Программа первенства включает в себя 17 весовых категорий. Первыми на татами выйдут девушки в весовой категории до 40 килограммов и 44 килограмма и юноши в весе до 46 килограммов и 50 килограммов. Закроют турнир 1 декабря финальные поединки дзюдоистов и официальная церемония награждения победителей и призеров.
"На юниорском первенстве страны в Дмитрове соберутся сильнейшие представители своих регионов в возрасте до 18 лет. Это станет очередным тестом для подмосковных спортсменов после успешного выступления на первенстве Центрального федерального округа в Брянске, где наши юниоры завоевали 9 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых медалей", - привели в пресс-службе комментарий министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова.
Дзюдо
3 ноября, 22:07
Сборная РФ по дзюдо выиграла командный зачет юниорского первенства Европы
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская областьСпорт
Рекомендуем
Стоп-кадр трейлера сериала Поток
Вышел расширенный трейлер научно-фантастического сериала "Поток"
Велоспорт на треке
Власти Чувашии направили 33 млн рублей на модернизацию школы велоспорта
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019
Маас выступил против вывода ядерного оружия США из Германии
Здание Министерства иностранных дел России
В МИД осудили попытки США выдать террористов в Сирии за умеренную оппозицию
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель Попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов
Сергей Иванов: мусор будет всегда, его будет все больше и больше
Софийский собор в Киеве
В Чешской церкви грозят иерарху последствиями за служение с деятелями ПЦУ
Народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Новая Россия Юрий Башмет
В Сочи пройдет зимний фестиваль искусств Юрия Башмета
Актер Валентин Гафт выступает на своем творческом вечере в театре Современник
Супруга Валентина Гафта рассказала о самочувствии артиста
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции
В Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина
Сторонники Виктора Ющенко у здания администрации президента Украины в Киеве
Кем стали лидеры "оранжевой революции" на Украине спустя 15 лет
Президент РФ Владимир Путин и министр культуры РФ Владимир Мединский во время встречи
Путин сказал Мединскому о пользе сотрудничества с Зальцбургским фестивалем
X Международный конгресс Организация дорожного движения в Российской Федерации
Госавтоинспекция отмечает позитивные изменения в сознании водителей
Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме в Польше
Главы шести стран приедут в Освенцим на 75-ю годовщину освобождения лагеря
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Эксперты выяснили, что больше интересует киберпреступников
Артистка Цирка дю Солей о том, как туда попасть и за что оттуда увольняют
Артистка Цирка дю Солей о том, как туда попасть и за что оттуда увольняют
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:17В Петербурге учительницу уволили из-за микроблога "владычицы пивной"
18:14Ученые обнаружили в метеорите частицы протопланетного льда
18:13Медведев отметил разницу в зарплатах руководства и рядовых бюджетников
18:07Медведев призвал создать условия для обновления детских учреждений
18:05Суд продлил срок задержания замглавы Росалкогольрегулирования
18:05Собянин в преддверии Дня матери вручил награды многодетным семьям
18:04МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну
18:00Медведев в субботу встретится с Кадыровым
17:58Медведев предложил способ трансформации четырехдневки
17:57Адвокат рассказал о самочувствии экстрадированного в США Буркова
17:55Пираты похитили семь моряков в Экваториальной Гвинее
17:54Итальянка 50 лет водила машину без прав, сообщили СМИ
17:53Суд по делу обвиняемого в США Буркова пройдет 21 апреля 2021 года
17:50Водителей в Москве предупредили о пробках
17:50Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране
17:47Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
Лента новостейМолния