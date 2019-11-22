В Дмитрове пройдет первенство России по дзюдо среди юниоров

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Первенство России по дзюдо среди юниоров до 18 лет пройдет с 28 ноября по 1 декабря в подмосковном Дмитрове, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
Подмосковье на соревнованиях представят 39 человек.
Программа первенства включает в себя 17 весовых категорий. Первыми на татами выйдут девушки в весовой категории до 40 килограммов и 44 килограмма и юноши в весе до 46 килограммов и 50 килограммов. Закроют турнир 1 декабря финальные поединки дзюдоистов и официальная церемония награждения победителей и призеров.
"На юниорском первенстве страны в Дмитрове соберутся сильнейшие представители своих регионов в возрасте до 18 лет. Это станет очередным тестом для подмосковных спортсменов после успешного выступления на первенстве Центрального федерального округа в Брянске, где наши юниоры завоевали 9 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых медалей", - привели в пресс-службе комментарий министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова.