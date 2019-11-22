В Одессе приостановил работу аэропорт

В четверг вечером самолет Turkish Airlines повредил переднюю стойку шасси при посадке в международном аэропорту Одессы. В связи с этим в аэропорту проводят расследование.

Как отмечается, по предварительным выводам специалистов, причиной инцидента стал сильный боковой ветер (до 17 м/с). После касания с полосой самолет выехал за ее пределы, что привело к надлому передней стойки шасси.