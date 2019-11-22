Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T13:13+0300
https://ria.ru/20191122/1561468681.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/101030/95/1010309536_0:134:3072:1862_1036x0_80_0_0_5ec7ff5315eddcaeab0fa2108b8f5d06.jpg
РИА Новости

В Одессе приостановил работу аэропорт

13:13 22.11.2019
1019
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет во время посадки в аэропорту
Самолет во время посадки в аэропорту
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Самолет во время посадки в аэропорту. Архивное фото
КИЕВ, 22 ноя - РИА Новости. Международный аэропорт "Одесса" приостановил воздушное движение до 18.00 (19.00 мск) из-за поломки на взлетной полосе самолета турецкой авиакомпании Turkish Airlines, сообщила в пятницу пресс-служба аэропорта.
В четверг вечером самолет Turkish Airlines повредил переднюю стойку шасси при посадке в международном аэропорту Одессы. В связи с этим в аэропорту проводят расследование.
"На данный момент службы аэропорта проводят необходимые меры по эвакуации поврежденного самолета с полосы. В Одессу следуют инженеры авиакомпании со специальным оборудованием для транспортировки воздушного судна… В связи с этим аэропорт "Одесса" приостановил воздушное движение до 18.00 (19.00 мск)", - говорится в сообщении аэропорта в Facebook.
Как отмечается, по предварительным выводам специалистов, причиной инцидента стал сильный боковой ветер (до 17 м/с). После касания с полосой самолет выехал за ее пределы, что привело к надлому передней стойки шасси.
Самолет Airbus A-320 задел другой самолет на рулежной полосе в московском аэропорту Шереметьево
15 ноября, 10:15
СК начал проверку после инцидента на рулежной дорожке в Шереметьево
381010
Обсудить 0
ОдессаКиевFacebook, Inc.В мире
Рекомендуем
Трубы для строительства газопровода Северный поток — 2
В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
Певица Светлана Лобода
Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Зенитный ракетный комплекс С-400
Госдеп предложил Турции избавиться от российских С-400
Медосмотр
Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей
Танкер Делфи под флагом Молдавии на мели у побережья Одессы
Танкер, севший на мель в Одессе, был лишен права ходить под флагом Молдавии
Самолет Boeing 777-300ER авиакомпании Philippine Airlines, загоревшийся после вылета из Лос-Анджелеса, США. 21 ноября 2019
Горящий в небе над Лос-Анджелесом Boeing попал на видео
Работа на газопроводе Ямал-Европа
Украина и Польша будут бороться за российский газ друг с другом
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
Кадры задержания исламистов
ФСБ задержала исламистов, готовивших свержение власти
Флаг Российской Федерации на площадке перед памятником Солдат и Матрос в Севастополе. 12 июня 2019
В команде Зеленского раскрыли детали "стратегии возвращения Крыма"
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью члена правящей семьи ОАЭ
Пользователь Reddit с ником Rvjones55 и его отец
Американец показал, как рак до неузнаваемости изменил его отца за два года
Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин
В ДНР заявили об обстреле националистами грузовика силовиков в Донбассе
Софийский собор в Киеве
В Чешской церкви грозят иерарху последствиями за служение с деятелями ПЦУ
Автозаправочная станция
Бензин, газ, электричество: эксперт посчитала, на чем дешевле ездить
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:55Пираты похитили семь моряков в Экваториальной Гвинее
17:54Итальянка 50 лет водила машину без прав, сообщили СМИ
17:53Процесс по делу Буркова в США назначили на 21 апреля 2021 года
17:50Водителей в Москве предупредили о пробках
17:50Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране
17:47Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "Черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
17:42В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
17:41Президент Абхазии провёл заседание Совбеза из-за стрельбы в Сухуме
17:39Иран успешно провел испытание собственной системы ПВО, сообщили СМИ
17:37Путин призвал закрепить динамичный рост экономики
17:36Богданов встретился с представителем и.о. премьера Ливана
17:33На съезде ЕР обсудят подготовку к выборам, заявил Медведев
17:27В университеты должны прийти практикующие специалисты, заявил Котюков
17:24Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения
17:21Русские не делают Сербии подарки, но дают хорошую цену, заявил Вучич
Лента новостейМолния