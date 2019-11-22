В Одессе приостановил работу аэропорт

КИЕВ, 22 ноя - РИА Новости. Международный аэропорт "Одесса" приостановил воздушное движение до 18.00 (19.00 мск) из-за поломки на взлетной полосе самолета турецкой авиакомпании Turkish Airlines, сообщила в пятницу пресс-служба аэропорта.
В четверг вечером самолет Turkish Airlines повредил переднюю стойку шасси при посадке в международном аэропорту Одессы. В связи с этим в аэропорту проводят расследование.
"На данный момент службы аэропорта проводят необходимые меры по эвакуации поврежденного самолета с полосы. В Одессу следуют инженеры авиакомпании со специальным оборудованием для транспортировки воздушного судна… В связи с этим аэропорт "Одесса" приостановил воздушное движение до 18.00 (19.00 мск)", - говорится в сообщении аэропорта в Facebook.
Как отмечается, по предварительным выводам специалистов, причиной инцидента стал сильный боковой ветер (до 17 м/с). После касания с полосой самолет выехал за ее пределы, что привело к надлому передней стойки шасси.