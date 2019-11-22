Всегда начеку: майор полиции задержала преступника по дороге домой

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Курганской области майор Юлия Звонарева задержала преступника на остановке общественного транспорта, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Старший оперуполномоченный отдела МВД по Кетовскому району возвращалась с работы домой, и на остановке ее внимание привлек мужчина, который прятал лицо и нервно ходил из стороны в сторону. Звонарева узнала его — он числился в розыске за кражу цветного и черного металла с местных дачных участков.
"Она провела удерживающий прием и доставила разыскиваемого в ближайшее подразделение органов внутренних дел", — говорится в сообщении пресс-службы МВД.
Задержанный оказался 23-летним жителем Кургана. Суд отправил его под стражу.