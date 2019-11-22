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РИА Новости

Всегда начеку: майор полиции задержала преступника по дороге домой

13:09 22.11.2019 (обновлено: 15:46 22.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудница полиции идет по коридору дежурной части
Сотрудница полиции идет по коридору дежурной части
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Курганской области майор Юлия Звонарева задержала преступника на остановке общественного транспорта, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Старший оперуполномоченный отдела МВД по Кетовскому району возвращалась с работы домой, и на остановке ее внимание привлек мужчина, который прятал лицо и нервно ходил из стороны в сторону. Звонарева узнала его — он числился в розыске за кражу цветного и черного металла с местных дачных участков.
"Она провела удерживающий прием и доставила разыскиваемого в ближайшее подразделение органов внутренних дел", — говорится в сообщении пресс-службы МВД.
Задержанный оказался 23-летним жителем Кургана. Суд отправил его под стражу.
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Хорошие новостиИрина ВолкМВД РФКурганская область
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