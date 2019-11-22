Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T11:05+0300
https://ria.ru/20191122/1561454442.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150578/05/1505780592_0:92:4804:2794_1036x0_80_0_0_9eb034f12740d10768760d5e0f4dd1af.jpg
РИА Новости

В МИД прокомментировали заявления генерала Картера о конфронтации с Россией

10:49 22.11.2019 (обновлено: 11:05 22.11.2019)
529
© Фото : предоставлено МИД РФЗаместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов
Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов
© Фото : предоставлено МИД РФ
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В российском МИД полагают, что тезис о "российской угрозе" культивируется в Британии как удобный повод для военного лобби требовать увеличения расходов на оборону.
Отвечая в интервью РИА Новости на просьбу прокомментировать, в том числе, заявление начальника штаба обороны Великобритании Ника Картера о "кибервойне с Россией", замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов сказал, что "для себя мы уже давно отметили, что Лондон в своей антироссийской риторике среди прочего неизменно прибегает к тезису о существовании некой "российской киберугрозы" британской национальной безопасности".
Здание Министерства иностранных дел РФ
18 ноября, 10:18
Россия и Британия работают над коррективами в режиме торговли после Brexit
"Таких примеров много. Упомяну лишь один из недавних. Так, в конце октября этого года британский Национальный центр по кибербезопасности опубликовал составленный совместно с Агентством национальной безопасности США материал о кибератаках, совершаемых хакерской группой "Турла", которая "по подозрениям, базируется в России", - напомнил он.
Сыромолотов добавил, что "если внимательно прочитать документ, то станет ясно, что помимо упомянутых "подозрений" в нем отсутствует какое-либо упоминание нашей страны и не выдвигается никаких обвинений в адрес российских властей".
"Все это, однако, не помешало британским СМИ незамедлительно раструбить о новых признаках "киберугроз со стороны Москвы", - добавил он.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему Вопросы развития цифровой экономики. 8 июля 2019
24 сентября, 16:37
Володин высказался за диалог между парламентариями из России и Британии
"Отмечаем, что в своих рассуждениях британский генерал также не приводит никаких доказательств и, по сути, оперирует не фактами, а домыслами. Похоже, что тезис о некой "российской угрозе" попросту является удобным поводом для англосаксонского военного лобби затребовать увеличение расходов на национальную оборону", - сказал замглавы МИД РФ.
"Складывается впечатление, что вооруженным силам Великобритании элементарно не хватает текущего уровня финансирования, в частности, для поддержания масштабов своей деструктивной деятельности в Прибалтике, на Украине, да и в других регионах мира", - отметил он.
"Несмотря на это, мы по-прежнему остаемся открыты к общению, в том числе по вопросам международной информационной безопасности. Но британской стороне важно понять, что такой диалог должен быть равноправным, взаимоуважительным и нацеленным на практические результаты", - заключил Сыромолотов.
Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>
Новый государственный секретарь Великобритании по выходу из Европейского союза Доминик Рааб покидает Даунинг-стрит. 9 июля 2018
15 октября, 14:12Война в Сирии
МИД Британии: Турция "подыгрывает" России и Асаду, проводя операцию в Сирии
2210140
Обсудить 1
Олег СыромолотовМИД РФВеликобританияРоссияБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Трубы для строительства газопровода Северный поток — 2
В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
В МИД КНР оценили слова Путина о попытках сдержать развитие России и Китая
Певица Светлана Лобода
Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Зенитный ракетный комплекс С-400
Госдеп предложил Турции избавиться от российских С-400
Атомный ледокол Ямал в Карском море
Минтранс прокомментировал отказ западных компаний от Севморпути
Контролируемый Турцией контрольно-пропускной пункт на окраине города Аазаз в Сирии
Турецкие спецслужбы задержали в Сирии организатора терактов в России
Дамаск
В МИД рассказали о борьбе с передислокацией боевиков в Сирии
Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов
В МИД считают заявления Лондона о кибервойне с Россией опасными
Медосмотр
Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей
Пользователь Reddit с ником Rvjones55 и его отец
Американец показал, как рак до неузнаваемости изменил его отца за два года
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
Олег Морозов
В Совфеде прокомментировали "шпионский скандал" в Сербии
Работа на газопроводе Ямал-Европа
Украина и Польша будут бороться за российский газ друг с другом
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов напомнил, с чьего "благословения" началась энергоблокода Крыма
Кадры задержания исламистов
ФСБ задержала исламистов, готовивших свержение власти
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:05Суд продлил срок задержания замглавы Росалкогольрегулирования
18:05Собянин в преддверии Дня матери вручил награды многодетным семьям
18:04МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну
18:00Медведев в субботу встретится Кадыровым
17:58Медведев предложил, как можно трансформировать четырехдневку
17:57Адвокат рассказал о самочувствии экстрадированного в США Буркова
17:55Пираты похитили семь моряков в Экваториальной Гвинее
17:54Итальянка 50 лет водила машину без прав, сообщили СМИ
17:53Суд по делу обвиняемого в США Буркова пройдет 21 апреля 2021 года
17:50Водителей в Москве предупредили о пробках
17:50Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране
17:47Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "Черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
17:42В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
17:41Президент Абхазии провёл заседание Совбеза из-за стрельбы в Сухуме
17:39Иран успешно провел испытание собственной системы ПВО, сообщили СМИ
Лента новостейМолния