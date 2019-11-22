В МИД прокомментировали заявления генерала Картера о конфронтации с Россией

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В российском МИД полагают, что тезис о "российской угрозе" культивируется в В российском МИД полагают, что тезис о "российской угрозе" культивируется в Британии как удобный повод для военного лобби требовать увеличения расходов на оборону.

Отвечая в интервью РИА Новости на просьбу прокомментировать, в том числе, заявление начальника штаба обороны Великобритании Ника Картера о "кибервойне с Россией", замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов сказал, что "для себя мы уже давно отметили, что Лондон в своей антироссийской риторике среди прочего неизменно прибегает к тезису о существовании некой "российской киберугрозы" британской национальной безопасности".

"Таких примеров много. Упомяну лишь один из недавних. Так, в конце октября этого года британский Национальный центр по кибербезопасности опубликовал составленный совместно с Агентством национальной безопасности США материал о кибератаках, совершаемых хакерской группой "Турла", которая "по подозрениям, базируется в России", - напомнил он.

Сыромолотов добавил, что "если внимательно прочитать документ, то станет ясно, что помимо упомянутых "подозрений" в нем отсутствует какое-либо упоминание нашей страны и не выдвигается никаких обвинений в адрес российских властей".

"Все это, однако, не помешало британским СМИ незамедлительно раструбить о новых признаках "киберугроз со стороны Москвы", - добавил он.

"Отмечаем, что в своих рассуждениях британский генерал также не приводит никаких доказательств и, по сути, оперирует не фактами, а домыслами. Похоже, что тезис о некой "российской угрозе" попросту является удобным поводом для англосаксонского военного лобби затребовать увеличение расходов на национальную оборону", - сказал замглавы МИД РФ

"Складывается впечатление, что вооруженным силам Великобритании элементарно не хватает текущего уровня финансирования, в частности, для поддержания масштабов своей деструктивной деятельности в Прибалтике , на Украине , да и в других регионах мира", - отметил он.