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РИА Новости

Путин поздравил Николая Добронравова с юбилеем

10:00 22.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПоэт Николай Добронравов
Поэт Николай Добронравов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Поэт Николай Добронравов . Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем поэта и лауреата государственной премии СССР Николая Добронравова, отметив, что его поэтические строки рождают в сердцах людей веру в высокое предназначение человека, в бескорыстную дружбу и любовь, гордость за Родину, текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля в пятницу.
Двадцать второго ноября Добронравову исполняется 91 год.
"Положенные на прекрасную музыку Александры Николаевны Пахмутовой, других композиторов, они рождают в сердцах людей самые светлые чувства – веру в высокое предназначение человека, в бескорыстную дружбу и любовь, гордость за Родину", - говорится в телеграмме.
По словам главы государства, в поэтических строках Добронравова отражены яркие, незабываемые страницы истории России, подвиги и трудовые свершения современников.
"Желаю вам и Александре Николаевне доброго здоровья, благополучия и успехов", - заключил президент.
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КультураНиколай ДобронравовВладимир ПутинОбщество
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