Путин поздравил Николая Добронравова с юбилеем

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем поэта и лауреата государственной премии СССР Николая Добронравова, отметив, что его поэтические строки рождают в сердцах людей веру в высокое предназначение человека, в бескорыстную дружбу и любовь, гордость за Родину, текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля в пятницу.