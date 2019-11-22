Путин поздравил Николая Добронравова с юбилеем

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем поэта и лауреата государственной премии СССР Николая Добронравова, отметив, что его поэтические строки рождают в сердцах людей веру в высокое предназначение человека, в бескорыстную дружбу и любовь, гордость за Родину, текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля в пятницу.
Двадцать второго ноября Добронравову исполняется 91 год.
"Положенные на прекрасную музыку Александры Николаевны Пахмутовой, других композиторов, они рождают в сердцах людей самые светлые чувства – веру в высокое предназначение человека, в бескорыстную дружбу и любовь, гордость за Родину", - говорится в телеграмме.
По словам главы государства, в поэтических строках Добронравова отражены яркие, незабываемые страницы истории России, подвиги и трудовые свершения современников.
"Желаю вам и Александре Николаевне доброго здоровья, благополучия и успехов", - заключил президент.