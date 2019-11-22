Число тел, обнаруженных в штате Халиско в Мексике, возросло до 31

"По окончании работ ... на месте были обнаружены тела 31 человека, из них шесть принадлежат женщинам, 25 - мужчинам", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, тела десяти человек уже опознаны, девять из них имеют судимости в прошлом.

Ранее сообщалось, что человеческие останки были обнаружены в начале ноября на одном из участков в районе города Тлахомулько-де-Суньига. Как отмечалось, большинство тел были расчленены, останки находились в мешках.

По данным СМИ, тела обнаружили после задержания 15 человек, включая трех несовершеннолетних. По версии следствия, все они относились к одному из наркокартелей и занимались похищением, пытками и убийством людей. В ходе операции также удалось освободить 8 человек, включая двух иностранцев, которых удерживали в плену. Позднее следователям удалось выяснить еще три места, которые использовались членами картеля для совершения различных преступлений.