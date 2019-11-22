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РИА Новости

Число тел, обнаруженных в штате Халиско в Мексике, возросло до 31

09:48 22.11.2019
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© AP Photo / General Prosecutor of NayaritРаскопки на месте тайного захоронения в Халиско, Мексика
Раскопки на месте тайного захоронения в Халиско, Мексика
© AP Photo / General Prosecutor of Nayarit
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Число тел, обнаруженных в массовом захоронении на территории одного из муниципалитетов штата Халиско на западе Мексики, возросло до 31, говорится в сообщении, опубликованном на странице местной прокуратуры в Twitter.
Ранее сообщалось об обнаружении 25 тел.
"По окончании работ ... на месте были обнаружены тела 31 человека, из них шесть принадлежат женщинам, 25 - мужчинам", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, тела десяти человек уже опознаны, девять из них имеют судимости в прошлом.
Ранее сообщалось, что человеческие останки были обнаружены в начале ноября на одном из участков в районе города Тлахомулько-де-Суньига. Как отмечалось, большинство тел были расчленены, останки находились в мешках.
По данным СМИ, тела обнаружили после задержания 15 человек, включая трех несовершеннолетних. По версии следствия, все они относились к одному из наркокартелей и занимались похищением, пытками и убийством людей. В ходе операции также удалось освободить 8 человек, включая двух иностранцев, которых удерживали в плену. Позднее следователям удалось выяснить еще три места, которые использовались членами картеля для совершения различных преступлений.
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ХалискоМексикаВ мире
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