ЛНР обвинила Киев в использовании перемирия для размещения военной техники

ЛУГАНСК, 22 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвиняет Киев в использовании перемирия для размещения военной техники вблизи населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе

Ранее представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявил, что ведомство уже двое суток не фиксирует ведение огня по территории республики со стороны украинских силовиков.

"За прошедшие сутки обстрелов территории ЛНР со стороны вооруженных формирований Украины не зафиксировано. Используя режим тишины, командование ВСУ продолжает размещать вооружение и военную технику вблизи населенных пунктов на подконтрольной территории", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.