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РИА Новости

Матвиенко и спикер белорусского парламента обсудили интеграцию

19:45 21.11.2019
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© Фото : пресс-служба СФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Фото : пресс-служба СФ
МИНСК, 21 ноя - РИА Новости. Председатель верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович обсудил с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко отработку механизмов углубления интеграции между странами, отметив полное взаимопонимание на парламентском уровне, сообщила в четверг пресс-служба Совета республики Национального собрания Белоруссии.
По данным пресс-службы, Мясникович 21 ноября встретился с Матвиенко в Санкт-Петербурге, где 21-22 ноября проходят заседание Совета МПА СНГ и 50-е пленарное заседание МПА СНГ.
Согласно сообщению пресс-службы на сайте верхней палаты парламента Белоруссии, Мясникович "отметил, что на парламентском уровне есть полное взаимопонимание по отработке механизмов углубления интеграции, над которыми работают правительства". "Вопрос идет эволюционно, безусловно, не без барьеров. У каждой стороны есть определенные интересы и надо найти те решения, которые могли бы всех устраивать. С Советом Федерации есть полное взаимопонимание по подходам, исходя из того принципа, что договариваются два суверенных государства, которые проводят свою собственную политику", - сказал он.
Председатель Совета республики выразил уверенность в том, что стороны смогут найти точки соприкосновения. "Дорожные карты, которые формируются, могут быть предметом рассмотрения в декабре на уровне глав государств, а возможно, и Высшего Госсовета Союзного государства, мы этот вопрос тоже обсуждали, если все будет сделано так, как планируется", - пояснил он.
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Важно, чтобы в процессе отработки интеграционных вопросов не возникали новые правила, подчеркнул Мясникович. "К сожалению, приходится констатировать, что происходит так, что договорились, идет отработка тех или иных документов, а потом несколько изменяются правила, и это вносит определенный дисбаланс, когда вынуждены работать не только экономические, но и политические структуры", - добавил он.
Восьмого декабря Белоруссия и РФ будут отмечать двадцатилетие со дня подписания договора о создании Союзного государства. Белорусский президент Александр Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу углубления интеграции. В сентябре премьеры парафировали проект совместной программы действий по реализации договора о Союзном государстве, после чего правительства двух стран приступили к разработке 31 дорожной карты.
Ранее премьер Белоруссии Сергей Румас по итогам семичасовых переговоров со своим коллегой Дмитрием Медведевым заявил, что Россия и Белоруссия подготовили к подписанию не менее 20 дорожных карт по интеграции, значительно продвинулись вперед и понимают, какие остались расхождения. При этом он отметил, что стороны договорились взять "примерно неделю срока, чтобы их еще раз обсудить, и дальше этот пакет документов с разными позициями сторон будет внесен на рассмотрение глав государств".
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Союзное государствоМихаил МясниковичВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФБелоруссияРоссияВ мире
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