На площадку Ржевского мемориала завозят первые элементы фигуры монумента

К настоящему моменту на площадке мемориала смонтирован силовой несущий каркас памятника, произведена установка анкерной группы для сопряжения плиты перекрытия кургана с каркасом. Произведена контрольная сборка каркаса, он полностью готов к монтажу бронзовых элементов. Завершены работы по отливке бетонных стен в основании кургана. На них закрепят листы кортеновской стали, на которые нанесут 17 660 имен красноармейцев, погибших подо Ржевом, а также фотографии участников Ржевской битвы. В полном объеме выполнено обустройство инженерных коммуникаций, которое взяла на себя Тверская область. Оставшиеся работы ведутся в соответствии с графиком. Осуществляется поставка элементов электроосвещения, укладка плитки по периметру монумента, обустройство пешеходных дорожек, газона, озеленение.