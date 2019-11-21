На площадку Ржевского мемориала завозят первые элементы фигуры монумента

ТВЕРЬ, 21 ноя — РИА Новости. На площадку Ржевского мемориала Советскому солдату завозят детали центральной фигуры монумента, сообщает пресс-служба Тверского правительства.
К настоящему моменту на площадке мемориала смонтирован силовой несущий каркас памятника, произведена установка анкерной группы для сопряжения плиты перекрытия кургана с каркасом. Произведена контрольная сборка каркаса, он полностью готов к монтажу бронзовых элементов. Завершены работы по отливке бетонных стен в основании кургана. На них закрепят листы кортеновской стали, на которые нанесут 17 660 имен красноармейцев, погибших подо Ржевом, а также фотографии участников Ржевской битвы. В полном объеме выполнено обустройство инженерных коммуникаций, которое взяла на себя Тверская область. Оставшиеся работы ведутся в соответствии с графиком. Осуществляется поставка элементов электроосвещения, укладка плитки по периметру монумента, обустройство пешеходных дорожек, газона, озеленение.
Губернатор области Игорь Руденя, посетивший на днях стройплощадку отметил "очень высокие" темпы и качество работ. По его словам, все участники процесса работают воодушевленно. Глава региона выразил уверенность, что мемориал станет любимым местом не только для жителей Тверской области, но и других регионов и стран.
Открытие Ржевского мемориала состоится в рамках празднования 75-летия Великой Победы в 2020 году. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, министерства культуры РФ и правительства Тверской области.