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РИА Новости

Пробки в Москве в четверг вечером достигли девяти баллов

18:56 21.11.2019
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© РИА Новости / Владимир СергеевМоскворецкая набережная у парка "Зарядье"
Москворецкая набережная у парка Зарядье
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Пробки в Москве в четверг вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".
Движение затруднено в центре города: на Котельнической, Раушской, Софийской и Пречистенской набережных. Кроме того, заторы наблюдаются на Большом Москворецком мосту, на Тверской улице и на Новом Арбате.
Также трудности наблюдаются на Покровском, Чистопрудном, Сретенском бульварах.
Большие трудности в движении наблюдаются и на Садовом кольце. На внешней стороне Садового кольца движение затруднено от улицы Земляной Вал в районе Курского вокзала до пересечения Новинского бульвара с Новым Арбатом. Также движение затруднено от улицы Крымский Вал на пересечении с Большой Якиманкой до пересечения Земляного Вала с Николоямской набережной.
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На внутренней стороне Садового кольца затруднения наблюдаются от пересечения Земляного Вала с Берниковской набережной до Смоленской площади. Кроме того, движение осложнено от Новинского бульвара до пересечения Большой Садовой с Тверской улицей. Также пробки наблюдаются от Садовой-Каретной до съезда с Садовой-Самотечной улицы на Самотечную эстакаду.
На ТТК также наблюдаются трудности на дорогах, на внешней стороне ТТК движение затруднено от Лефортовского тоннеля до Рижской эстакады. Далее пробки наблюдаются от Сущевского Вала до улицы Нижняя Масловка. Также движение затруднено на участке от Хорошевской эстакады до Кутузовского тоннеля. Кроме того, машины стоят на участке от Новолужнецкого проезда до Гагаринского тоннеля. Далее трудности начинаются от Тульской эстакады до участка ТТК в районе Угрешского проезда. Далее движение опять затруднено на участке ТТК в районе Нижегородской эстакады до Лефортовского тоннеля.
На внутренней стороне ТТК движение затруднено от пересечения Нижегородской эстакады с Нижегородской улицей до улицы Сущевский Вал.
На МКАД движение местами затруднено на небольших участках. На вылетных магистралях движение почти не затруднено.
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