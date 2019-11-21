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РИА Новости

Госдума приняла в первом чтении законопроект об универсальных услугах связи

16:58 21.11.2019 (обновлено: 16:59 21.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, касающийся реформирования универсальных услуг связи (УУС).
УУС - услуги связи, оказание которых любому пользователю на всей территории РФ обязательно для операторов универсального обслуживания (сейчас это "Ростелеком"). Сейчас к УУС относятся услуги телефонной связи с использованием таксофонов в отдаленных и труднодоступных поселениях; услуги доступа в интернет с использованием пунктов коллективного доступа (ПКД) в поселениях от 500 человек, а также с использованием точек доступа Wi-Fi (в поселениях численностью 250-500 человек).
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Законопроектом расширяется перечень поселений, где устанавливаются точки Wi-Fi, за счет включения в проект деревень с численностью населения от 100 человек. В состав УУС включаются услуги сотовой связи в поселениях 100-500 жителей, где устанавливаются точки Wi-Fi, а сотовой связи нет. "Универсальные" таксофоны планируется оснастить средствами оповещения населения о ЧС.
Также проектом предусматривается, что в отдельных регионах правительство может назначить оператора УУС. Сейчас эти функции по всей стране выполняет только "Ростелеком". Также проектом из состава УУС исключаются ПКД из-за их невостребованности населением.
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Госдума РФРостелекомРоссияТехнологииОбщество
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