Госдума приняла в первом чтении законопроект об универсальных услугах связи

Законопроектом расширяется перечень поселений, где устанавливаются точки Wi-Fi, за счет включения в проект деревень с численностью населения от 100 человек. В состав УУС включаются услуги сотовой связи в поселениях 100-500 жителей, где устанавливаются точки Wi-Fi, а сотовой связи нет. "Универсальные" таксофоны планируется оснастить средствами оповещения населения о ЧС.