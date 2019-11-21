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РИА Новости

На защите здоровья: ветеринарам Кировской области выдали служебные машины

16:51 21.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВетеринарное обслуживание собаки
Ветеринарное обслуживание собаки
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Ветеринарная служба Кировской области теперь обладает высокотехнологичным транспортом. Специалистам вручили ключи от восьми отечественных легковых автомобилей и автомобиля повышенной проходимости с комплексом утилизации биологических отходов на борту, сообщает пресс-служба правительства Кировской области.
"Врач лечит человека, а ветеринарный врач – человечество", – подчеркнул важность службы зампред правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Алексей Котлячков, передавая ключи.
Котляков отметил, что оперативная работа ветеринарной службы позволяет обеспечить жителей региона качественными и безопасными продуктами от здоровых животных и защитить агробизнес от ущерба, вызванного опасными заболеваниями.
"Убытки сельхозтоваропроизводителей – это и ущерб для экономики региона, поэтому вопрос ветеринарного благополучия находится на особом контроле губернатора Игоря Васильева", – добавил министр.
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На новый спецавтотранспорт из областного бюджета выделили 8,8 миллиона рублей. Легковые автомобили отправятся в Кумены, Котельнич, Слободской, Суну, Советск, Яранск и Малмыж.
"Вместительный автомобиль нам был необходим. Теперь помимо сотрудников оперативного отряда на место возникновения очага опасного заболевания можно будет привезти дезинфекционное оборудование, а также необходимую для ветеринарных специалистов спецодежду и другое, так как два дополнительных сидения в багажном отделении автомобиля быстро снимаются и автомобиль становится грузо-пассажирским", – сказал глава Малмыжской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных Алексей Толмачев.
В областной центр, на службу в кировскую станцию ветеринарии, поступит не только легковой автомобиль, но и мобильный комплекс утилизации биологических отходов.
"Новый комплекс уникален тем, что позволит сжигать биологические отходы сразу, на месте их обнаружения, и не допускать выноса возбудителей заболевания из первоначального очага", – отметил начальник управления ветеринарии Сергей Чучалин.
Еще одним назначением нового комплекса, по словам главы управления ветеринарии, может стать спасение животных, попавших в ловушку.
"Манипулятор способен опускаться на глубину 2,5 метра, в глубокие ямы, и поднимать оттуда животных – потерявшихся детенышей или лесных зверей, сломавших лапы при падении в яму. Случалось так, что и домашние животные погибали, оказавшись в лесу, потому что не могли самостоятельно выбраться из оврагов", – рассказал Сергей Чучалин.
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Хорошие новостиИгорь ВасильевКировская область
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